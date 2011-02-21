İnönü'de yöneticiler birbirine girdi

T24 - Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı İnönü Stadı'nda 4-2 yendiği maçın devre arasında iki takım yöneticileri ve kongre üyeleri arasında kavga çıktı.



Fenerbahçe Başkanı Aziz yıldırım ile Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Sinan Vardar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Maçın başında stada gelmeyen Aziz Yıldırım devre arasında karşılaştığı Sinan Vardar'ın "hoşgeldiniz" demesine, "Sayın Vardar burada bana hoşgeldiniz diyorsunuz ama basına, benle ve takımımla ilgili sürekli açıklamalarda bulunuyorsunuz" demesi üzerine ortalık bir anda gerildi. Sinan Vardar da Yıldırım'a "Terbiyesizlik etmeyin biz burada evsahibiyiz ve ben size kibarca hoşgeldiniz dedim. Bana bu şekilde sesinizi yükselterek konuşamazsınız. Ben sizin yanınızda çalışan biri ya da personeliniz değilim" yanıtı verdiği öğrenildi.



Stadın şeref tribünde yer alan iki yönetim kurulu üyeleri tartışmayı sonlandırmak için araya girmeye çalışınca bağrışmaların yükseldiği ve gerginliğin daha da arttığı öğrenildi. İki kulübün yöneticileri ve kongre üyeleri arasında küfürleşmeyle ortalık bir anda karıştı. İki taraf birbirine yumruklarla saldırırken, kavgayı ayırmaya çalışanlarda yumruklardan nasibini aldı. Kavga bir süre sonra yatıştırılırken, maçın temsilcisinin ve federasyon temsilcisinin de kavgaya şahit olduğu ve raporunda bu olaya yer vereceği öğrenildi.



Bu durumda Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye ağır para cezasıyla birlikte diğer disiplin cezalarının da uygulanması bekleniyor.





