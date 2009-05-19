'İnönü'de turu atarız'



Turkcell Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğun en büyük favorisi olan Beşiktaş'ta, A.Gücü'nü yenmenin coşkusu yaşanıyor.



11 günlük sıkı bir Ankara kampını tamamlayan Siyah-Beyazlılar, önce liderlik koltuğuna oturdu, ardından da Fortis Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Kartal, şimdi de Galatasaray derbisini kazanarak şampiyonluk turu atmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Mustafa Denizli de İnönü'de şampiyonluğu garantileyeceklerine inanıyor. Bunun, kalan iki haftada kuvvetli bir ihtimal olduğunu düşünen Denizli, İnönü'de G.Saray'ı mağlup edeceklerini söylüyor.



Ankaraspor ve A.Gücü ile Başkent'te oynadıkları maçları kayıpsız geçmenin mutluluğunu yaşayan Mustafa Denizli, 3-1'lik Ankaragücü galibiyeti sonrası futbolcularıyla özel bir görüşme yaptı. Ligde son dönemece girdiklerine işaret eden deneyimli teknik adamın futbolcularına şöyle seslendiği öğrenildi: "Artık her şeyin netleşmesi için 180 dakikalık bir süre kaldı.



Elimize geçen bu fırsatı bırakacağımızı düşünmüyorum. Kalan iki maçı da kazanıp sezonu iki kupayla kapatabiliriz. Hatta bu, son haftaya kalmadan önce de gerçekleşebilir. Galatasaray'ı yenip şampiyonluk turu atabiliriz. Sizlerden, kendinizi bu yönde motive etmenizi istiyorum." Takımına olan güvenini bu konuşmayla gösteren Denizli'nin Holosko ve Ernst'e de özel bir paragraf açtığı ifade edildi: "Sizlerin yeni çocukları oldu. Hatta Filip daha çocuğunu göremedi. Bu fedakârlıklar şampiyonluğu ne kadar hak ettiğimizin bir ölçüsüdür. İki gün boyunca dinlenin ve bulunduğunuz konumun keyfini çıkarın. Biz rahatız, esas düşünmesi gerekenler bizi takip edenler."



Futbolcularını ayrı ayrı tebrik eden Mustafa Denizli'nin daha önce yaptığı liderlik ve kupa tahmininin tutması ise spor kamuoyunun dikkatinden kaçmadı. Ankaragücü galibiyetinin ardından şampiyonluğun Galatasaray derbisinin ardından kutlanabileceğini dile getirmesi de Denizli'nin özgüvenini ortaya koydu. Tecrübeli çalıştırıcı, şimdi de en yakın takipçileri Sivasspor'un Gençlerbirliği'ne puan kaybedeceğini tahmin ediyor. Nitekim Beşiktaş, G.Saray'ı yenip son hafta Denizlispor'a yenilse bile Trabzonspor'un iki maçını kazanması Bordo-Mavililere yetmiyor. İkili averajla Beşiktaş şampiyonluğunu ilan ediyor.



Golleri sıralayan Bobo fiyatını katladı



Beşiktaş'ın formda futbolcusu Bobo Deivson gollerini sıraladıkça hem taliplileri artırdı hem de fiyatını. Son 3 resmî maçı boş geçmeyen Bobo, ligdeki gol sayısını da 11'e çıkardı. Yunanistan, Almanya ve Rusya'nın önemli takımları Brezilyalıyı yakın takibe alırken Beşiktaş yönetimi Bobo'ya en az 7 milyon Euro değer biçiyor.