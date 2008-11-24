İnönü'de tribün şov



Beşiktaşlı taraftarlar Eskişehirspor maçı öncesinde, BJK İnönü Stadı'nın tribünlerinde adeta şov yaptılar.



Siyah-beyazlı tribünlerin en etkili taraftar grubu Çarşı'nın düzenlediği kampanyayla yaptırılan çok sayıda bayrakla, maç öncesinde tribünlerde renkli görüntüler oluşturuldu.



Bu arada kapalı tribünün çatısına 95x3 metre boyunlarında, ''Üzerimden Eksilmesin Bayrağımın Gölgesi'' yazılı dev bir pankart asıldı. BJK İnönü Stadı'nın tribünlerinin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, takımlarına büyük destek verdiler.