İnönü'de taraftarlar Samet Aybaba'nın kızına saldırdı!

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmada Teknik Direktör Samet Aybaba'ya küfür edilmesine tepki gösteren kızı Gülşen Aybaba'ya taraftarlar şişe fırlattı.

Locadan Aybaba’ya küfür edildi, Samet hocanın kızı bunu şikayet etti. “Küfür etmeyin” uyarısı alan taraftar, bu kez şişe fırlattı.

BJK İnönü Stadı, Beşiktaş taraftarına yakışmayan olaylara sahne oldu. Seyirciler, Teknik Direktör Samet Aybaba’nın kızı Gülşen Aybaba’ya saldırdı.

Siyah-beyazlı taraftarlar son haftalarda alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Teknik Direktör Samet Aybaba’yı yuhaladı. Beşiktaş kadrosu okunurken ismi anons edilen Aybaba’yı protesto eden siyah-beyazlılar, Antalya’nın hocası Mehmet Özdilek’i ise alkışladı.

Siyah - beyazlı taraftar, ilk yarı biter bitmez, soyunma odasına giden Teknik Direktör Samet Aybaba’ya yine tepki gösterdi. Daha önce Mustafa Denizli döneminde “Söylesene hoca bu takım niye oynamıyor?” tezahüratı bu kez Samet Aybaba için yaptı. Ancak asıl acı olan bir grup taraftarla, Samet Aybaba’nın kızı Gülşen Aybaba arasında yaşananlardı.

Aybaba'nın locasında oturan kızı, yan locadan babasına edilen küfürlere tahammül edemedi ve güvenlikçilere şikayet etti. Bunun üzerine bir şirketin locasında oturan kişiler uyarıldı. Buna daha da kızan sözde taraftar grubu, bu kez hem kızına, hem de Samet Aybaba’ya küfür edip, şişe fırlattı. Gülşen Aybaba, ilk şişeden eğilerek kurtulurken, ikincisi ise durduruldu.