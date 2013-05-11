İnönü'de son santra bugün yapılıyor

Türkiye’nin futbol mabedi İnönü Stadı, bugün Beşiktaş-G.Birliği maçıyla son kez futbolseverleri ağırlayacak.

Türk futbolunda önemli bir yere sahip İnönü Stadı 66 yıllık tarihi boyunca birçok turnuva ve şampiyonaya ev sahipliği yaptı.

Beşiktaş dışında, kendi statları inşa edilene kadar Fenerbahçe ile Galatasaray’ın iç saha olarak kullandığı futbol mabedinde, Ulusal Takım maçlarının büyük bir bölümünü burada oynadı.

Dünya Güreş Şampiyonası, 1959 Avrupa Basketbol Şampiyonası, Avrupa Profesyonel Boks şampiyonluğu unvan maçları ve Uluslararası Binicilik yarışmaları’nın da yapıldığı stadın bir diğer özelliği de isminin sık sık siyasete karışmasıydı.

1947’de açılışında ismi İnönü Stadyumu’yken 1952 yılında siyasi nedenlerle adı Mithatpaşa Stadyumu olarak değiştirildi. 1973’te yeniden İnönü Stadyumu olarak ismi değiştirilen futbol mabedi kısa bir süre de Dolmabahçe Stadı ismiyle anıldı.

Fil tribünleri selamladı

Macar futbolunun yıldızları Puskas ve Kocsis’ten İspanyol Gento’ya, Brezilyalı Pele ve Hollandalı Cruyff’tan Alman Beckenbauer ve Müller’e, İtalyan Riva ve Rivera’ya kadar dünyanın en büyük futbol yıldızlarının oynadığı sahaya 15 Ocak 1951’de Hürriyet adlı fil de ayak bastı. Pakistan’ın dostluk nişanesi olarak Türk milletine armağan ettiği ve Loredan adlı gemiyle İstanbul’a getirilen Hürriyet, Beşiktaş-Austria ve Fenerbahçe-Vefa karşılaşmalarından önce sahada gezdirildi. Fil halkın arzusu üzerine tribünler önünden iki kez geçirildi ve adeti olduğu üzere hortumunu kaldırarak seyircileri selamladı.

2004’te yenilendi

Siyah - Beyazlılar 1998’de stadı 49 yıllığına kiraladı. Dünyanın en güzel manzaralı statları arasında gösterilen İnönü Stadı, 8 Şubat 1998 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Beşiktaş Kulübü arasında imzalanan sözleşmeyle 49 yıllık intifa hakkı verilerek sözleşmenin tapuya tescil tarihi olan 27 Mart 1998 tarihinden itibaren Beşiktaş Kulübü’ne ait oldu. BJK İnönü Stadı ile ilgili tasarruflarda bulunmaya sadece Beşiktaş Kulübü’nün yetkili olduğu hukuken tescil edildi. BJK İnönü Stadı, 2003-04 sezonunun ardından yenilendi. Sezonun tamamlanmasının ardından hemen başlayan çalışmalarla stat, yeni bir görünüm kazandı. Zemin indirme projesiyle, tribünler ile saha arasındaki uzaklık 4 metreye indirildi. Bu sayede yüzde 50 artışla, toplam koltuk kapasitesi de 32 bin 86’ya ulaştı.