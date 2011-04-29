-İNÖNÜ'DE PRESTİJ DERBİSİ İSTANBUL (A.A) - 29.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun son derbisinde ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek. Fiyapı İnönü Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Yunus Yıldırım yönetecek. Son 30 yılın en başarısız dönemini geçiren 44 puanla 5. sıradaki Beşiktaş ile lig tarihinin en başarısız performansını sergileyen 37 puanla 12. sıradaki Galatasaray, derbide prestij mücadelesi verecek. Lig tarihinde ilk kez, sezonun sonlarına yaklaşılan bir derbide zirvenin bu kadar uzağında mücadele edecek ezeli rakipler, maçı kazanarak, sezon boyunca üzdükleri taraftarlarına derbi galibiyeti armağan etmek amacında. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ferrari, Almeida, Ernst, Nobre ve Nihat Kahveci ile kırmızı kart cezalısı Necip Uysal, yarınki derbide oynayamayacak. Sakatlığı geçen Bobo'nun ise forma giymesi bekleniyor. Galatasaray'da ise sakatlıkları bulunan Yekta Kurtuluş, Neill ve Kewell ile sarı kart cezalısı Sabri Sarıoğlu, yarınki derbide oynayamayacak. Sakatlığı olan Stancu'nun durumu ise henüz netlik kazanmadı. Ezeli rakiplerin derbideki olası 11'leri şöyle: Beşiktaş: Rüştü Reçber, Ekrem Dağ, Sivok, İbrahim Toraman, İsmail Köybaşı, Aurelio, Fernandes, Quaresma, Simao, Guti, Bobo. Galatasaray: Zapata, Serkan Kurtuluş, Servet Çetin, Gökhan Zan, Insua, Ayhan Akman, Cana, Culio, Kazım Kazım, Arda Turan, Baros -159. KEZ KARŞI KARŞIYA- Beşiktaş ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla birlikte İnönü Stadı'nda 159. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında, geçmişte değişik adlarla anılan, bugünkü ismiyle Fiyapı İnönü Stadı'nda şimdiye dek 158 maç yapılırken, Galatasaray 56, Beşiktaş 46 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 56 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Sarı-kırmızılılar, İnönü Stadı'nda siyah-beyazlı fileleri 208 kez havalandırırken, Beşiktaş ise 177 gol attı. Galatasaray, İnönü Stadı'nda en farklı skorlu galibiyetini TSYD Kupası maçında 6-0'lık sonuçla alırken, Beşiktaş ise Dolmabahçe'de en fazla 2 farkla galip gelebildi. Ezeli rakiplerin geçen sezon İnönü Stadı'ndaki lig maçı Arda Turan ve Tomas Sivok'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona ermişti.