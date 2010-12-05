-İNÖNÜ'DE KOLTUKLARI YAKTILAR İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 yenilen Bursaspor'un taraftarları, maç sonu güvenlik gerekçesiyle bir süre tribünde bekletildi. Maçın bitiminin ardından 1 saat 10 dakika süreyle eski açık tribünde tutulan yeşil-beyazlı taraftarlardan bazılarının tribün koltuklarını yaktıkları gözlendi. Kendilerine ayrılan bölümdeki çok sayıda koltuğu söken taraftarlar bunlardan bazılarını ateşe verdi. Bu arada maçın bitiminden 1 saat 10 dakika sonra tribünden çıkarılan Bursasporlu taraftarlar, stadın dışında da yaklaşık 20 dakika tutuldu. Kendilerini Bursa'ya götürecek otobüslerin gelmesi beklendi. Otobüslerin gelişinin ardından bin 600 Bursaspor taraftarı olağanüstü güvenlik önlemleri altında araçlara bindirilerek topluca stattan ayrıldı. İstanbul emniyeti maç öncesi olduğu gibi maç sonrasında sıkı tedbirler uyguladı. Bursasporlu taraftarların dağılımı sırasında Dolmabahçe Sarayı önündeki yol araç trafiğine kapatıldı. Taraftarlar olaysız biçimde polis eskortu eşliğinde stattan götürüldü.