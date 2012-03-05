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Spor

İnönü'de Karadeniz fırtınası esti

Trabzonspor, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu sezon ilk gollerini atıp, ilk puanlarını aldı.

05 Mart 2012 00:14

 

T24 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Trabzonspor, rakibiyle puanları eşitledi.

Fiyapı İnönü Stadı'nda 1-0 geriye düştüğü maçı Burak Yılmaz ve Colman'ın golleriyle 2-1 kazanan bordo-mavili ekip 49 puana ulaştı ve gol averajıyla Beşiktaş'ı geçip, 3. sıraya çıktı.

Ligdeki son galibiyeti 26. haftada sahasında Gaziantepspor'u 4-0 yenerek alan Trabzonspor, daha sonraki maçlarda deplasmanda Kayserispor ile 3-3 berabere kalırken, kendi evinde Mersin İdmanyurdu'na 3-2 yenilmişti. Karadeniz temsilcisi, ligde 2 maç sonra galip geldi.

 

Büyük maçlarda ilk kez güldü

 

Trabzonspor, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu sezon ilk gollerini atıp, ilk puanlarını aldı.

Bordo-mavili takım, sezonun ilk yarısındaki maçlarda sahasında Beşiktaş'a 1-0, Galatasaray'a 3-0 yenilirken, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu.
Bordo-mavililer ayrıca, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı bu sezon ilk gollerini attı.

 

Burak Yılmaz bu sezon büyük maçlarda ilk golünü attı
 
 

Spor Toto Süper Lig'de açık ara “Gol Krallığı” yarışında önde giden Burak Yılmaz, bu sezon büyük maçlardaki suskunluğunu Fiyapı İnönü Stadı'nda bozdu.

Maç boyunca çok net iki gol pozisyonunda topu Cenk'e nişanlayan Burak Yılmaz, 62. dakikada fileleri havalandırarak, takımını beraberliğe taşıdı.

Geçen sezon da Dolmabahçe'deki maçta 88. dakikada attığı golle Trabzonspor'u 2-1'lik galibiyet taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon gol sayısını 30'a çıkardı.

 

Deplasmada ilk

 

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda ilk kez gol yediği bir maçı kazandı.

Bu sezon deplasmanlarda genelde başarısız bir performans sergileyen bordo-mavili ekip, rakip sahada gol yediği 9 maçtan 6'sında berabere kalmış, 3'ünü ise yitirmişti.

 

Eşitsizliği Trabzonspor bozdu

 

Trabzonspor, bu galibiyetle, rekabetteki lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından Beşiktaş'ın önüne geçti.

Bu maç öncesine kadar geride kalan 75 lig maçında iki takım da 29'ar galibiyet almıştı. Bordo-mavili ekip, elde ettiği 3 puanla Beşiktaş'a 30-29 üstünlük sağladı.

 

İnönü stadı deplasman değil

 

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı lig maçlarında son yıllarda Beşiktaş'a üstünlük kurdu.

Bordo-mavili ekip, deplasmanda yaptığı son 7 sezondaki müsabakalarda Beşiktaş'a sadece 1 kez yenildi.

Karadeniz temsilcisi, İnönü Stadı'nda 2005-2006 sezonunda 1-0, 2006-2007 sezonunda 3-2, geçen sezon ve bu sezon 2-1'lik skorlarla galip geldi, 2008-2009 sezonundaki maç 1-1, 2009-2010 sezonundaki maç ise 0-0 bitti. Beşiktaş, kendi evinde son 6 sezonda sadece 2007-2008 sezonunda 3-0'lık skorla galip gelebildi.

 

Galibiyeti kadın ve çocuklarla kutladı

 

Trabzonsporlu futbolcular, Beşiktaş galibiyetini kendilerini destekleyen kadın ve çocuk taraftarlarla kutladı.

Maçın bitimiyle eski açık tribünün önüne kadar giden bordo-mavili futbolcular, kadın ve çocuk taraftarlarla galibiyetin coşkusunu yaşadılar.

 

 

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