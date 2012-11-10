İnönü'de futbol şöleni

Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftadır kazanan Beşiktaş, kötü günler geçiren Bursaspor ile sahasında 3-3 berabere kaldı. Karşılıklı gol düellosuna dönüşen maçta 6 gol olurken birbirinden inanılmaz pozisyonlar kaçırıldı. Maç bitiminde ise taraftarlar iki takımı da ayakta alkışladı.

Konuk ekip Bursaspor, Stanislav Sestak'ın 28. dakikada attığı golle Beşiktaş deplasmanında 1-0 öne geçerken ilk yarı sona erene kadar sayısız gol fırsatını değerlendiremedi.

İkinci yarıya 1-0 geride başlayan Beşiktaş rakibi karşısında önce Olcay'la 52'de beraberliği yakaladı, ardından 55'te de Holosko'nun attığı golle 2-1 öne geçti.

Bursaspor ise 59. dakikada kazandığı bir duran topta İbrahim Öztürk ile skoru 2-2'ye getirdi. Beşiktaş 67'de tartışmalı bir pozisyon sonrası kazandığı penaltıyı Almeida ile gole çevirince tekrar 3-2'lik üstünlüğü sağladı.

Ancak Bursaspor'un Arjantinli yıldızı Pablo Batalla 76'da sahneye çıkarak tekrar beraberliği sağladı; 3-3. Karşılaşmanın kalan dakikalarında her iki takım da inanılmaz gol pozisyonlarnıa girse de başarılı olamadı ve maç bu skorla sona erdi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 15 yaparken Burasspor da 14 puana yükseldi. Siyah beyazlı ekip gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken Bursaspor sahasında Mersin İdman Yurdu ile mücadele edecek. Öte yandan Roberto Hilbert sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor maçında görev alamayacak.

Tuncay Şanlı 4 hafta sonra sahada

Bursaspor'un sezon başında transfer ettiği Tuncay Şanlı, 4 hafta sonra formasına kavuştu.

En son 6. haftadaki Gaziantepspor maçında sahaya ilk 11'de çıkan, daha sonra sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Tuncay, 11. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında, teknik direktör Sağlam tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

Kapalı tribünde bayrak şov

Siyah-beyazlı taraftarlar maç öncesinde kapalı tribünde “Bayrak şov” yaptı.

Taraftarlar, açtıkları bayraklarla tribünü adeta karnaval yerine çevirirken, kapalı tribünün alt kısmında da büyük boyda kartal pankartı açıldı. Bu arada siyah-beyazlı taraftarlar, Bursaspor maçına büyük ilgi gösterdi. Kapalı tribünde küçük boşluklar gözlenirken, diğer tribünler tamamen doldu.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Beşiktaş-Bursaspor maçına konuk ekip Bursaspor'un taraftarları alınmadı. Konuk takım taraftarlarının alındığı eski açık tribünde, siyah-beyazlı taraftarlar oturdu.

Taraftarlardan destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, geçtiğimiz günlerde rahatsızlık geçiren Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı unutmadı. Kapalı tribünün üst kısmına üstünde Seba'nın fotoğraflarının yer aldığı ve altında “Geçmiş olsun” yazan dev pankart asıldı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarını, Beşiktaş'ta karşılayıp destek verdi. Beşiktaş Çarşı'da toplanan taraftarlar, takım otobüsünün görünmesiyle birlikte yolu trafiğe kapatıp, tezahüratlar yaptı ve meşaleler yaktı.

Beşiktaşlı futbolcular, Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) 14. kuruluş yılı nedeniyle sahaya, “LÖSEV'in 14. kuruluş yılını kutluyoruz” yazılı pankartla çıktı.

Bu arada karşılaşma öncesinde önceki gün vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu eski başkan vekillerinden Hadi Neşet Türkmen için saygı duruşunda bulunuldu.