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Spor

İnönü'de dev buluşma

Beşiktaş ile Trabzonspor, Turkcell Süper Lig'in 20. haftasında bugün İstanbul'da karşı karşıya geliyor

14 Şubat 2009 02:00

Trabzonspor atağında savunmanın arkasına sarkan Gökhan Ünal 28. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarı başladı. Beşiktaş'ta Serdar Özkan ve Yusuf Şimşek'in yerine Bobo ve Delgado oyunda. Trabzonspor'da ise Umut Bulut'un yerine Alanzinho oyuna girdi.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR
Stat: BJK İnönü
Hakemler: Yunus Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, Tarık Ongun Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, Sivok, Gökhan Zan, İbrahim Üzülmez, Serdar Özkan, Ernst, Cisse, Tello, Yusuf, Nobre Trabzonspor: Sylva, Cale, Song, Egemen, Tayfun, Hüseyin, Selçuk, Yattara, Colman, Gökhan, Umut


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