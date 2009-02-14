İnönü'de dev buluşma

Trabzonspor atağında savunmanın arkasına sarkan Gökhan Ünal 28. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.



İkinci yarı başladı. Beşiktaş'ta Serdar Özkan ve Yusuf Şimşek'in yerine Bobo ve Delgado oyunda. Trabzonspor'da ise Umut Bulut'un yerine Alanzinho oyuna girdi.



BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Yunus Yıldırım, Baki Tuncay Akkın, Tarık Ongun Beşiktaş: Rüştü, İbrahim Toraman, Sivok, Gökhan Zan, İbrahim Üzülmez, Serdar Özkan, Ernst, Cisse, Tello, Yusuf, Nobre Trabzonspor: Sylva, Cale, Song, Egemen, Tayfun, Hüseyin, Selçuk, Yattara, Colman, Gökhan, Umut





