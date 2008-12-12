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Spor

İnönü'de büyük tehlike

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın son günlerde çehresinin değişmesi ve tribünlerde yaşanan olayların iç yüzü araştırıldı.

12 Aralık 2008 02:00


Yıllardır tribünlere getirdiği renkle anılan Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın son günlerde çehresinin değişmesi ve tribünlerde yaşanan olayların iç yüzü araştırıldı.

Hacettepe maçıyla başlayan, F.Bahçe deplasmanında iyice su üstüne çıkan ve Ankaraspor karşılaşmasıyla da zirve yapan gerginliğin asıl sebebi, rant ve tribünlerde söz sahibi olmak isteyen A Takımı isimli bir grubun varlığı...

ALEN ZOR DURUMDA

Son olarak Ankaraspor maçında çekilen silahlarla iyice gerilen Beşiktaş taraftarı çok ciddi iç çatışmalar yüzünden kendi etkinliğini de kaybetmek üzere... İşte Çarşı gerçeği:

Mayıs sonunda, Çarşı'nın kendini fesh ettiğini açıklamasıyla başlayan gerilimde A Takımı, bir dizi değişim paketiyle Beşiktaş tribünlerinin kontrolünü ellerine alacaklarını açıkladı. Fakat Alen Markaryan ve arkadaşlarının tekrar geri dönüş bildirisiyle ipler bir anda gerildi.

Önce A Takımı, bir temsilcisini tribünde Alen'in yanına çıkarttı, bu tepki topladı. Çarşı grubunun asıl gücü olan isimlerden Optik lakaplı Mehmet Işıklar'ın vefatı, 'Sarı' lakaplı Murat Akyıldız'ın geçen yıl gerçekleşen Ferdi Arslan cinayetinin zanlısı olarak tutuklanması ve 'Ankaralı' Ayhan Güner'in stadyumlara giriş yasağı almasından dolayı Alen ile arkadaşları zor durumda kaldı.

TEHLİKE KAPIDA

Ardından F.Bahçe-Beşiktaş maçı sonrası tribün koridorlarında Alen ve Çarşı'nın önemli isimlerinden Cem Yakışan bilet konusundaki bir anlaşmazlıktan dolayı A Takımı'nın saldırısına uğradılar. Bu olayın devamı da Ankaraspor maçında geldi.

Bir sözde taraftar, A Takımı adına yanında getirdiği silahı ortaya çıkarınca tribün iyice karıştı, aynı şekilde silahlanmak isteyen karşı grup üyelerinin bir kısmı dışarı çıktı. 10 dakika süren sözlü tartışma A Takımı'nın devre arası stadı terk etmesiyle o günlük son buldu... Ancak kesin anlaşma sağlanamamasından ötürü yarınki A.Gücü maçı öncesi için olası bir tehlike kapıda.


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