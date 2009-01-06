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Spor

İnönü'de büyük protesto!

Beşiktaş'ın, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı karşılaşmada İnönü tribünlerinde büyük protesto vardı.

06 Ocak 2009 02:00


Fortis Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynadığı karşılaşmada İnönü tribünlerinde büyük protesto vardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar maçtan önce başladıkları protestoda yayıncı kuruluş Lig TV'ye ve Futbol Federosyonu'nu hedef aldı.

Beşiktaş'ın önde gelen taraftar gruplarından Çarşı'nın oturduğu kapalı üst tribünü boş bırakan ve boydan boya dev bir siyah bayrak açan taraftarlar, Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş aleyhine tezahüratlar yaptı.

Kapalı tribünde ''Bu oyunu biz bozacağız - Çarşı'' yazılı pankart açılırken, federasyon ve yayıncı kuruluş aleyhine tempo tutuldu.


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