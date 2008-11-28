İnönü'de bilet izdihamı

Fenerbahçe derbisinin biletleri Beşiktaş İnönü Stadı'nda satışa sunuldu, ancak yoğun talep nedeniyle izdiham yaşandı.



İnönü Stadı'nda satışa sunulan derbi biletlerinin sadece bir gişeden satış yapılması izdihama neden oldu. Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği biletler kısa sürede tükenirken, gişe önünde yaşananlar objektiflere bu karelerle yansıdı.





Yeni transfer Dağ: Sadece 3 puan düşünüyoruz



Beşiktaşlı futbolcu Ekrem Dağ, Turkcell Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile yapacakları derbi maçla ilgili, "Sadece 3 puan almayı düşünüyoruz" dedi.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde "Cola Turka ile Futbolcu Günlüğü"nde röportajı yayımlanan Beşiktaş'ın yeni transferi Ekrem, kariyerinde ilk kez derbi maça çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor maçının bitimiyle birlikte Fenerbahçe maçını düşünmeye başladık. Benim ilk derbim olacak, ama her maça nasıl çıkıyorsam buna da aynı şekilde çıkacağım. Sakinim, panik yapmıyorum. Sadece 3 puan almayı düşünüyoruz ve ben de diğer arkadaşlarım gibi galibiyete nasıl katkıda bulunurum diye düşünüyorum. Bu maç da diğerlerinde olduğu gibi 3 puanlık bir maç."



Derbide Fenerbahçeli futbolcuların, Porto yenilgisinin ardından üzerinde büyük bir baskı olacağını savunan Ekrem, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizin üzerinde büyük bir baskı var. Bu sezona iyi başlamadılar. Bu bize dezavantaj mı olur, yoksa avantaj mı olur, onu bilmiyorum. Deplasmanda kazanma şansımız yüksek. Fenerbahçe'nin şu anda içinde bulunduğu durum kesinlikle oyunlarına yansıyacaktır. Porto maçında aldıkları mağlubiyet, Ankaragücü karşısında kaybedilen 2 puan, rakip futbolcuları hırslandırmıştır. Beşiktaş maçını çıkış olarak görebilirler. Bizim için avantaj mı, dezavantaj mı olduğunu kestiremediğim bu durumu lehimize çevirmeye çalışacağız. Ama şunu söylemek istiyorum ki, 3 puan almak için yarın Kadıköy'e çıkacağız. Kazanıp, yolumuza devam edeceğiz."



Ekrem Dağ, (A) Milli Takım'da forma giymek için Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'den davet beklediğini belirtti.

