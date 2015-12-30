İnönü Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler kavga etti; 4 yaralı, 65 gözaltı

Malatya İnönü Üniversitesi'nde karşıt görüşlü 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polise el yapımı patlayıcı atmak isteyen üniversite öğrencisi, patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu yaralandı. Öğrencinin parmakları koparken, 3 öğrenci de yaralandı. Polis olayla ilgili 65 kişiyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre; Malatya İnönü Üniversitesi’nde dün Roboski eylemi sonrasında karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan kavga bugün de devam etti. İnönü Üniversitesi'nde 2 öğrenci grubu arasında başlayan gerginlik taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgaya polis TOMA'larla müdahale etti. Müdahale sırasında polise el yapımı patlayıcı atıldı. Evrensel gazetesinde yer alan habere göre ise polisin öğrencilerin bulunduğu kantine gaz bombası attığı iddia edildi.

El yapımı patlayıcı kimseye isabet etmezken, üniversite öğrencisinin elindeki ikinci patlayıcı atılmak istendiği sırada infilak etti. Patlayıcıları atmak isteyen üniversite öğrencisinin parmakları koparken, yanında bulunan 3 arkadaşı da yaralandı.

Ambulanslarla yaralanan öğrenciler, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine götürülüp tedaviye alındı.

Polis kavgaya karıştığı iddiasıyla 65 kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.