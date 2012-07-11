İnönü, 'Uluslararası İlişkiler' dersi müfredatından çıkarıldı mı?

Talim Terbiye Kurulu'nun, liselerdeki 'Uluslararası İlişkiler' dersinin müfredatında yaptığı değişiklikle 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün adını müfredattan çıkardığı iddia edildi. İnönü’nün torunu CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, konuyu TBMM’ye taşıdı.



Talim ve Terbiye Kurulu, lisede seçmeli olarak okutulan Uluslararası İlişkiler Dersi Öğretim Programı'nda 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren uygulanacak şekilde değişikliğe gitti.

Değişiklikle 11 Eylül 2009 tarihli eski müfredatta “Türkiye’nin Dış Politikası” başlıklı 7. Ünite’nin açıklamalar kısmında yer alan “İsmet İnönü’nün izlediği tarafsızlık politikasının Türk dış politikasına yansımaları vurgulanır” kısmı metinden çıkarıldı. Bunun yerine ünitenin 2. Dünya Savaşı ile ilgili bölümünün açıklamalar kısmında “I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan düzenin korunması için yapılan çalışmalar açıklanır. Almanya ve İtalya’nın izlediği yayılmacı politikalara karşı Türkiye’nin ittifak arayışları açıklanır” ifadelerine yer verildi.

Vatan gazetesinin haberine göre, İnönü’nün torunu, CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bilgehan şu soruları yöneltti:

-Talim Terbiye Kurulu’nun bu yönde aldığı karar kesinleşmiş midir?

-İnönü’nün, 1939-1945 arasında dünyada 60 milyon, Avrupa’da 50 milyon, en yakın komşumuz Yunanistan’da yarım milyon insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı’nda bir tek Türk’ün bile burnunu kanatmadan Türkiye’yi ateşin dışında tuttuğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Böyle bir devlet adamının yaptıklarını Türkiye’deki öğrencilerinden saklanmasıyla ne amaçlanmaktadır?

-Bu değişiklikle Türk vatandaşlarının gönlündeki İnönü sevgisini yok edebileceğine inanabiliyor musunuz?

-Sırada Mustafa Kemal Atatürk’ün isminin ders kitaplarından çıkarılması var mıdır?

-İsmet İnönü’yü yok sayan bir bakanlık, acaba 1. İnönü Zaferi’ni, 2. İnönü Zaferi’ni, Lozan Barış Antlaşması’nı da ilgili ders kitaplarından ayıklayacak mıdır?



Atatürk'ün sözü de çıktı



Menderes de Çıkarıldı: Programın önceki halinde, “İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Adnan Menderes hükümetinin Batı bloğuyla birlikte hareket ettiği” yönündeki ifade de, “Türkiye’nin Batı Bloğu’yla birlikte hareket ettiği” şeklinde yenilendi.

Atatürk’ün Çıkarılan Açıklaması: “Atatürk’ün 1933’te Cumhuriyet Bayramı’nda Türk Cumhuriyetleri hakkında söylediği sözlere dikkat çekilir” açıklaması da metinden çıkarıldı.

2000’lerde Etkili Dış Politika: Değişiklikle ismi verilmeden 2002’de iktidara gelen Ak Parti’nin dış politikasına vurgu yapıldı. “2000’lerden itibaren Türkiye’nin küresel ölçekte etkili bir dış politika izlediği açıklanır” dendi.