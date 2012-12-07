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Spor

İnönü Stadı'nın yıkımına onay çıktı

Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman 'Stat, mevcut yerinde yıkılıp yeniden yapılacak' dedi

07 Aralık 2012 14:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan İnönü Stadı'nın yıkımına onay çıktı.
 
Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün İnönü Stadı ile ilgili plan revizyonu başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine inceleme sürecini başlattıklarını belirten Kahraman, çevre ve çevre yapılaşma koşullarını, jeolojik etüdünü değerlendirip, ilgili kuruluşlarının görüşlerini alarak planı onayladıklarını bildirdi.

Bu plan onayıyla Beşiktaş'ın mevcut alanda yeni stat yapma imkanına kavuştuğunu anlatan Kahraman, ''Stat, mevcut yerinde yıkılıp yeniden yapılacak'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin stadın bulunduğu bölgede kapsamlı bir plan çalışması yaptığını ve bunların arasında stadın da yer aldığını ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

''Stadı, aciliyeti olduğu için bu plandan ayırdık. Bakanlık olarak kamuya ait araziler üzerinde plan yapma yetkimiz var. Burası da zaten Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın. Bakanlık ile anlaşarak protokol yaparak bize geldiler. Biz de planı onayladık.''

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