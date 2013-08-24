İnönü Stadı'nın altından deniz mi çıktı?

Yıkım çalışmalarının devam ettiği Beşiktaş İnönü Stadı'ndaki bugün zeminden 'deniz' çıktığı iddia edildi. Ancak Çarşı haberi yalanlayarak zemindeki suyun, o kısımda bulunan su borularının patlamasından kaynaklandığı belirtildi.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre stadın zemine doğru yapılan kazılarda alttan çıkan su tabakası çalışmayı izleyenleri şaşırttı. Karakartal.com taraftar sitesinde suyun denizden geldiği açıklandı. Ancak Çarşı, zemindeki suyun orada bulunan su borularının patlamasından kaynaklandığı belirtildi.

Çarşı'nın Twitter adresinden yaptığı açıklamada konuyla ilgili şöyle denildi: "Stattaki deniz suyu sanılan su birikintisi su borularının patlamasından dolayı oluşmuş."