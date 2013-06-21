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İnönü stadındaki Başbakan'a destek pankartı kaldırıldı

Beşiktaş'ın yıkılması öngörülen İnönü Stadı'nda Erdoğan'a destek veren bir pankart açıldı. Üzerinde;'Bu Aziz Milletin Hizmetkârı, Bu Vatanın Evladı, Sen Sakın Üzülme, Allah Şahit Beşiktaşlı Seninle' yazılı pankart hızla kaldırıldı

21 Haziran 2013 16:57

Beşiktaş'ın yıkılmasına başlanan İnönü Stadı'na Başbakan Tayyip Erdoğan'a hitaben "Bu aziz milletin hizmetkarı, bu vatanın evladı, sen sakın üzülme Allah şahit Beşiktaşlı senin" pankartı asıldı.

İnönü Stadı'na Erdoğan'a destek veren bir pankart açıldı

Beşiktaş Spor Kulübü'nün yıkılması öngörülen ve gerekli izinlerin de alınmasıyla, yıkımına başlanan İnönü Stadı'nda bu sabah asılan bir pankartta Başbakan'a mesaj yollandı.

Radikal gazetesinde konuya ilişkin çıkan habere göre, kulübün başkanı Fikret Orman geçtiğimiz günlerde Gezi Parkı olaylarına ilişkin yaptığı bir açıklamada, Beşiktaş'ın bir spor kulübü olduğu ve siyastle alakalarının olmadığını belirtti. Ancak, cuma sabahı İnönü Stadı'na asılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren bir pankart açıldı.

Pankartın yarısını Başbakan'ın resmi kaplıyor, alt kısmında Beşiktaş Kulübü kongre üyesi İsmail Cevahir'in imzasını taşıyan 'Bu Aziz Milletin Hizmetkârı, Bu Vatanın Evladı, Sen Sakın Üzülme, Allah Şahit Beşiktaşlı Seninle' yazılı bir slogan bulunuyordu.

 

Pankart hızla kaldırıldı

 

Stad müdürlüğü üzerinde Erdoğan'ın resminin bulunduğu pankartı kaldırttı. Konuya ilişkin olarak Beşiktaş Klubü henuz bir açıklamada bulunmadı.

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