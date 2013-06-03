İnönü Stadı'nda yıkım başladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın kullandığı iş makinesiyle, İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı.



BJK İnönü Stadı'nın yeni açık tribünü önünde yapılan törene Başkan Orman'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve genel kurul üyeleri katıldı.

Sembolik olarak başlatılan yıkım için getirilen iş makinasına binen Fikret Orman ile İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, görevlilerin yönlendirmeleriyle yeni açık tribünün Gümüşsuyu tarafında kalan bölümünü yıkmaya başladı. Bu sırada katılımcılar alkışla yıkıma destek verdi.



'Stat konusuna çok önem veriyoruz'



Törende yaptığı konuşmada stat projesine verdikleri öneme değinen Orman, "Yönetim kurulunun görevi devraldığı ilk günden beri stat konusuna çok önem veriyoruz. Beşiktaş’ın en önemli problemlerinden bir tanesi stat sorunudur. Mevcut stadımızın bugünün ihtiyaçlarını karşılamaması, aynı zamanda can tehlikesi taşıması ve rakiplerimizle aramızda çok ciddi gelir farkları olmasından dolayı yönetici olduğum ilk andan itibaren uğraştığım bir projedir" diye konuştu.



'Yöneticilik icraat yapma işidir'



Stat projesinin gelişim süreci hakkında bilgi veren Orman, "Yöneticilik icraat yapma işidir. Bugüne kadar genel kurul üyelerinin önlerine sürekli maketler ve vaatler geldi. Bizler ise sizlerin önüne somut olarak yaptıklarımızla gelmeyi yeğledik ve hep bu şekilde hareket ettik. BJK İnönü Stadı'nı bugün yıkacağız. Bunu ilk etapta sembolik olarak yapıyoruz. Biz, kamu yararına derneğiz. Kamu yararına dernekler hep yasal zeminlere göre hareket etmiştir. Bugüne kadar başta Başbakanımız ve bakanlarımız bize büyük destek verdi. Onların bu desteği olmasaydı, bugün bu halde olamazdık. Bugüne kadar hep o desteği arkamızda hissettik. Sonuç olarak geçen hafta itibariyle yıkım ruhsatını aldık. Artık iş icraata kaldı" dedi.



'Bakanımıza yanlış bilgiler verildiğine inanıyorum'



Beşiktaş Kulübü’nün seçim sürecinde olduğunu hatırlatan Fikret Orman, bu süreçte stat yapımının engellenmeye çalışıldığını savundu.

Seçim sürecine geldikleri için bazı engellemeler ve yanlış yönlendirmelerle karşılaştıklarını iddia eden Orman, "Bizim işimiz polemiklere girmek değil, Beşiktaş'ın menfaatine göre hareket etmektir. Bugüne kadar gelen her şey yıkmak üzerine yapılan siyasetle geldi. Bunu Beşiktaşlıların vicdanlarına bırakıyorum. Beşiktaşlılık, bunu gerektirmez. Beşiktaşlılık, Beşiktaş’ın menfaatlerine destek vermeyi gerektirir. Kamuoyu yanlış yönlendirildi. Spor Genel Müdürlüğü ile görüştüm. Sayın Bakanımıza birtakım yanlış bilgiler iletildiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.



'Bakanımızla bir problem yok'



Orman, BJK İnönü Stadı'nın yıkımıyla ilgili ihalelerin tamamlandığını vurgulayarak, ilgili firmalarla sözleşme imzaladıklarını dile getirdi.

Bir binayı yıkmak için ilk etapta yıkım ruhsatının alınması gerektiğini aktaran Orman, "Bina arazi haline gelmeden yeni bir imar durumu verilmez. İlk etapta inşaat yıkım ruhsatı verilir. Biz de bu süreçte ilerliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımızla gayet uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Kamuoyunun göstermiş olduğu gibi aramızda bir problem yoktur. Aramızda yaptığımız protokole göre hareket ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı bize stadın yapım aşaması olan bin gün için, kirasını ödemeyeceğimizle ilgili izin vermesi gerekmektedir. Bu iki satırlık yazıdır. Bu kamuoyunda abartıldığı gibi bir durum değildir" ifadesini kullandı.



'Kimsenin bizi yıkmaya gücü yetmeyecek'



Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın kendilerine her konuda yardımcı olduğunu anlatan Orman, “Sayın Bakanımız bu süreçte bize yardımcı olmuştur. Konuları polemik haline getirmek istemiyorum. İşimiz polemik değil, icraattır. Aynı zamanda bu süreci geçirirken geriye değil, ileriye bakmamız lazım. Bu stadı bir senede bitireceğiz. İki seneye tahammülümüz yoktur. Her sene için rakiplerimizle aramızda senelik 100 milyon liralık bir fark var. Gelirimizi artırmamız lazım. Bu da böyle yatırımlarla olur. Hava atarak değil, yapmadıklarımızla değil, yaptıklarımızla Beşiktaş'ı kamuoyunda anlattık. Bir hadis, 'İyi şeylerde acele edin, araya nifak girer' der. Allah bu nifaklardan Beşiktaş'ı korusun. Beşiktaş camiası bir arada olduğu sürece bizi kimse yıkamaz. Kimsenin bizi yıkmaya gücü yetmeyecek. Beşiktaş, Türkiye’nin en büyük camiasıdır" dedi.