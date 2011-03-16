T24 LogoT24 Logo
Spor

İnönü Stadı yıkılsın nükleer santral yapılsın!

Protest tavrıyla bilinen Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, İnönü stadının yenilenme tartışmalarına tepki gösterdi.

16 Mart 2011 02:00

T24 - Protest tavrıyla bilinen Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, İnönü stadının yenilenme tartışmalarına tepki gösterdi. Çarşı'nın internet sitesinde "İnönü Stadı yıkılsın, nükleer santral yapılsın" ifadesi yer aldı.


Beşiktaş'ın etkili taraftar grubu Çarşı, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın "Yeni stad Dolmabahçe Sarayı'nı etkiler. Denize doğru kaydırır" şeklinde yaptığı açıklamaya farklı bir tepki gösterdi.

Çarşı'nın "www.forzabesiktas.com" adresli internet sitesinin açılış sayfasında, "İnönü Stadı yıkılsın, nükleer santral yapılsın!" ifadesine yer verilerek, stat konusunda yapılan açıklamalara tepkide bulunuldu.

Beşiktaş sevgisiyle bilinen T24 yazarı ve CNN Türk Haber Müdürü Rıdvan Akar da yazısında "Ne semtimizi ne de stadımızı teslim ederiz" dedi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24