T24 - Protest tavrıyla bilinen Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, İnönü stadının yenilenme tartışmalarına tepki gösterdi. Çarşı'nın internet sitesinde "İnönü Stadı yıkılsın, nükleer santral yapılsın" ifadesi yer aldı.







Beşiktaş'ın etkili taraftar grubu Çarşı, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın "Yeni stad Dolmabahçe Sarayı'nı etkiler. Denize doğru kaydırır" şeklinde yaptığı açıklamaya farklı bir tepki gösterdi.

Çarşı'nın "www.forzabesiktas.com" adresli internet sitesinin açılış sayfasında, "İnönü Stadı yıkılsın, nükleer santral yapılsın!" ifadesine yer verilerek, stat konusunda yapılan açıklamalara tepkide bulunuldu.