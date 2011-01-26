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Gündem

İnönü Stadı yıkılıyor

Beşiktaş'ın son yıllarda gündeminin ilk sıralarında yer alan 'Yeni İnönü Stadı Projesi' için beklenen izin çıktı.

26 Ocak 2011 02:00

T24 - Beşiktaş'ın son yıllarda gündeminin ilk sıralarında yer alan "Yeni İnönü Stadı Projesi" için beklenen izin çıktı.



Anıtlar Genel Kurulu'nun bugün tek gündem maddesi ile yaptığı toplantı sonrası Beşiktaş'ın yıllardır beklediği müjdeli haber geldi. Kurul bugünki toplantısında İnönü Stadı'nın yıkılarak yeni stadın yapılması için onayı verdi. Siyah Beyazlı yönetim projenin kabul edilmesinin ardından mayıs ayında ilk kazmayı vurarak inşaata başlamayı hedefliyor. Bugün yapılan ve Beşiktaş Belediyesi temsilcisinin de bulunduğu toplantı sonrası sevindirici haberi, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Siyah Beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören'in telefonla arayarak verdi.

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