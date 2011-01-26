İnönü Stadı yıkılıyor

T24

Anıtlar Genel Kurulu'nun bugün tek gündem maddesi ile yaptığı toplantı sonrası Beşiktaş'ın yıllardır beklediği müjdeli haber geldi. Kurul bugünki toplantısında İnönü Stadı'nın yıkılarak yeni stadın yapılması için onayı verdi. Siyah Beyazlı yönetim projenin kabul edilmesinin ardından mayıs ayında ilk kazmayı vurarak inşaata başlamayı hedefliyor. Bugün yapılan ve Beşiktaş Belediyesi temsilcisinin de bulunduğu toplantı sonrası sevindirici haberi, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Siyah Beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören'in telefonla arayarak verdi.