İnönü Stadı çevresinde gözaltı operasyonu

Gezi Parkı direnişinin 7. gününü 8. güne bağlayan gece yarısı saatlerinde İnönü Stadı'nın önünde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis, çok sayıda gaz bombası kullanırken protestocular da büyük barikatlar oluşturdukları Gümüşsuyu - İnönü Caddesi yönüne doğru çekildiler, ancak sonra Dolmabahçe'ye doğru indiler. Yoğun kullanılan gaz bombası nedeniyle, bölgede görüş alanı birkaç metreye kadar düştü. Saat 02:15 sıralarında yeniden toplu bir atağa girişen polis, İnönü Stadı önündeki Dolmabahçe'yi Bomonti'ye bağlayan tünel ve çevresinde operasyon başlattı. Operasyonda çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

İstanbul'da Beşiktaş ile Taksim'in Harbiye yönünde akşam saatlerinde gaz bombalı müdahale yapıldı. Beşiktaş Çarşı'da polis ekipleriyle görüşen göstericeler, Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisine yürümeme anlaşması karşılığında gaz bombası ile müdahale yapılmayacağı taahhüdü aldılar.

Akşam saatlerinde yer yer gerginlik yaşanan Beşiktaş - Dolmabahçe bölgesinde polis ekipleri göstericilere "Taksim'e gidin, bu bölgeyi tıkamayın" diyerek uyardılar.

Taksim'de de, meydan ile Gezi Parkı'nda toplanan binlerce protestocu, akşam ve gece saatlerini "Hükümet istifa / Tayyip istifa" sloganlarıyla geçirdiler. Akşam ve gece boyunca meydanda, Gezi Parkı'nda ve göstericilerin bariyerlerle kapatılan Gümüşsuyu - İnönü ile Sıraselviler caddelerinde polis görülmedi.

Ancak saat 23:00 sıralarında, göstericiler arasında, Dolmabahçe yönünden otobüslerle gelen polis ekiplerinin ellerinde taşıdıkları torbalarda yüzlerce gaz bombası bulunduğu haberleri yayıldı. Gezi Parkı direnişinin 7. gününü 8. güne bağlayan gece yarısından sonra saat 01:00 sıralarında İnönü Stadı bölgesinde göstericiler ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Onlarca su bidonunun caddeye yayıldığı çatışma sırasında maskeli polis ekipleri çok sayıda gaz bombası attı. İnönü stadının önünde görüş alanı atılan gaz bombalarından dolayı birkaç metreye kadar düşerken göstericiler "Gümüşsuyu" olarak bilinen İnönü Caddesi'ne doğru çekilmeye başladılar. Bu arada Taksim Meydanı'ndan da gelen yüzlerce gösterici "Hükümet istifa" sloganı atarken polisi protesto etti.

Polis saat 02:15 sıralarında toplu olarak yeni bir operasyon başlattı. Stad önündeki Bomonti'ye uzanan tünelde ve çevresinde gaz bombaları eşliğinde yapılan operasyonlar sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İnönü Stadı - Gümüşsuyu bölgesinde atılan gaz bombalarından yayılan biber gazları, rüzgârın yönüne göre yaklaşık 1-2 kilometre mesafedeki bölgeleri de etkiledi. Denizden karaya doğru esen rüzgâr nedeniyle İnönü Stadı - Gümüşsuyu bölgesinde patlayan gaz bombaları nedeniyle 500 metre - 1 kilometre mesafedeki Taksim Meydanı ve Sıraselviler Caddesi bölgeleri de etkilendi.

Gezi Parkı'nda iki yaralı

Hürriyet.com.tr'de İhsan Yalçın imzasıyla yayımlanan habere göre, müdahale sonucunda havaya yayılan gazın Gezi Parkı’na ulaşması, burada bulunan eylemciler arasında arbede yaşanmasına neden oldu. Arbede sırasında koşmaya başlayan bir eylemci yaklaşık 5 metre yükseklikteki duvardan beton zemine düşerek ağır yaralanırken, bir göstericinin de kalça kemiğini kırdı.

25 yaşındaki İlkan isimli eylemci ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aynı dakikalarda göstericilerden biri de yaşanan panik nedeniyle düşerek kalça kemiğini kırdı.