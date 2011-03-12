İnönü Stadı' projesi Bakan’a takıldı

T24 - Bakan Günay, "Kendime ‘Dolmabahçe Sarayı’nı denize iten bakan’ dedirtmem" diyerek Beşiktaş'ın yeni stat hayallerini suya düşürdü.







Beşiktaş’ın en büyük hayali İnönü Stadı’nı yıkıp daha modern bir stad yapmaktı. Anıtlar Kurulu’ndan sabırla beklenen izin geçen ay içinde çıktı ve Başkan Demirören, "Mayıs’ta ilk kazmayı vuruyoruz" dedi.

Ancak Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Dolmabahçe Sarayı’nı tehlikeye atamam. Kararı Yüksek Kurul gündemine taşıdım, kararı durdurdum. Beşiktaş oraya yeni stad yapamaz" diyerek umutları boşa çıkardı.

ITB Turizm Fuarı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile konuşan Vatan gazetesi yazarı Ercan İnan, Günay'ın Kültür ve Tabiatı Koruma Kurulu’nun Beşiktaş İnönü Stadı ile ilgili vermiş olduğu karardan rahatsızlık duyduğunu belirtti.

İşte Günay'ın açıklamaları ve İnan'ın kaleme aldığı o yazı...

"İnönü Stadı’nı yıkıp kapasitesini büyütme projesi ilk bana geldiğinde ‘hayır’ demiştik. Boğaz’ın kıyısına üstelik dolgu bir bölgeye böyle bir stad yapamazsınız dedik. Ben konu kapandı zannediyordum. İmar planını Kültür ve Tabiatı Koruma Kurulu’ndan geçirmişler. Bunu uygulamaya koydurmadım. Yüksek Kurul gündemine taşıdım ve dolayısıyla kararın uygulamasını durdurdum.

Beşiktaş Dergisi’nin Mart sayısına röportaj veren Yıldırım Demirören’in, “Kulübümüz dünya kulübü olmayı sadece takımlarımızın şampiyonlukları ile değil, tesisleşme konusunda attığı adımlarla da başaracaktır. Tahminimizden hızlı ilerleyen stad projemizle ilgili gerekli izinleri çıkarttık. Bir aksilik olmazsa Mayıs’ta ilk kazmayı vuracağız” sözleri aklıma geldi. Ancak Bakan kararlı görünüyordu ve kurul kararını durdurma gerekçesini de şöyle aktardı:



"Stadı büyütürseniz toprağın hafızasını bozarsınız"

Belki birşeylere inat, belki bir kasıt buraya stad yapılmış vakti zamanında. Ancak burası dolgu bir bölge. Swissotel yapıldığında Dolmabahçe Sarayı etkilendi. Ardından Gökkafes ortaya çıkarıldı. Bunlar uzun vadede saraya zarar veren yapılar.

Swissotel ve Gökkafes’i belki buradan artık kaldıramayız ancak stadı büyütmeyin diyebiliriz. Burası zaten riskli bir bölge. Stadı büyütürseniz toprağın hafızasını bozarsınız. Kesin olan bir şey var ki sarayın, saat kulesinin olduğu bölgenin hava alması lazım.



"Birilerinin rant üretmesine izin veremem"

İTÜ’den de Dolmabahçe Sarayı’nın çöktüğüne dair bir rapor isteyeceğim. Anıtlar Yüksek Kurulu da bu konuyu daha ayrıntılı inceleyecek. Tarihe karşı sorumluyum. Birilerinin rant üretmesine izin veremem. Kendime ‘Dolmabahçe Sarayı’nı denize iten bakan’ dedirtmem.



"Bu sadece Günay'ın 'hayır'ı değil"

Peki bundan sonra ne olacak? Bu hassasiyet sadece Bakan’a mı ait yoksa Hükümet de böyle mi düşünüyor. Yani sonuçta burası Türkiye, Beşiktaş da büyük camia. Bakan Günay gider, başkası gelir o izinler tozlu raflardan tekrar çıkabilir. Günay, İnönü Stadı ile ilgili olarak ellerinde geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu, hatta Beşiktaş Kulübü’ne stadı kendilerine terketmeleri halinde başka bir stad yapmayı teklif ettiklerini söylüyor. Anladığım kadarı ile bu ‘Hayır’ sadece Bakan Günay’ın hayırı değil.



İstediğiniz yere stat yapalım teklifi

Burayı eski dokusuna kavuşturalım istiyoruz. Elimizdeki eski gravürlerde buranın eski hali belli. Bölgeyi tekrar eski dokusuna kavuşturabiliriz. Akaretler Sıraevler gibi bir ortam burada yaratılabilir. Kafeler, sergi alanları, restoranlarla donatılmış bir kültür merkezi bir konser alanı oluşturulabilir. Bu plan daha önceki Beşiktaş yönetimlerine sunuldu ‘Size istediğiniz yerde yeni stad yapalım’ teklifi götürüldü ve onlar da ‘Haklısınız. En doğrusu bu’ demişti.



Yeni statta kapasite 42 bin 500 olacaktı

Maçtan önce Beşiktaş Balık Pazarı’nda Ahtapot, Turgut’un Yeri, Babalık ya da Kazan gibi mekanlarda buluşmak, stada sonra gitmek biz Beşiktaşlılar için yıllardır değişmeyen bir ritüel. Ancak Günay, Çarşı’nın coşkusundan korkmuş görünüyor.

32 bin kapasite ile 132 desibel ses çıkaran ve dünya rekoru kıran taraftarın 42 bin 500 kapasitede herhalde Dolmabahçe Sarayı’nı sesi ile yıkabileceğinden korkuyor..."



