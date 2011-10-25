-İnönü Stadı Fenerbahçe'ye deplasman değil İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 27 Ekim Perşembe günü yapılacak sezonun ilk derbisi öncesi, maçın oynanacağı Fiyapı İnönü Stadı'nda son yıllarda konuk Fenerbahçe'nin galibiyet açısından büyük üstünlüğü bulunuyor. Ezeli rakipler arasında Dolmabahçe'de yapılan son 10 lig maçında Fenerbahçe 7, Beşiktaş 3 galibiyet aldı. İnönü Stadı'ndaki son 6 lig maçından 5'ini kazanan Fenerbahçe, Dolmabahçe'deki son 10 lig maçında ise toplam 17 gol atıp, 13 gol yedi. İki takım arasında İnönü Stadı'ndaki son 10 lig maçında hiç beraberlik yaşanmazken, her iki takım da sadece 2'şer maçta gol atamadı. Beşiktaş, ezeli rakibine karşı İnönü Stadı'nda son dönemdeki tek galibiyetini 2009-2010 sezonunda 3-0'lık sonuçla aldı. -Dolmabahçe'de ezeli rekabet- Beşiktaş ile Fenerbahçe, derbi maçın yapılacağı İnönü Stadı'nda bugüne dek 164 karşılaşma oynadı. Resmi ve özel bu 164 maçın 59'unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, Beşiktaş 55 galibiyet elde etti. İnönü Stadı'ndaki 50 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki ekip arasında Dolmabahçe'de yapılan maçlarda siyah-beyazlıların toplam 188 golüne, sarı-lacivertliler 200 golle karşılık verdi. Ezeli rakiplerin Dolmabahçe'deki son randevusunda Fenerbahçe, geçen sezonki lig maçını 4-2 kazandı. Öte yandan, iki takım arasında İnönü Stadı'nda yapılan 73 lig maçında ise Fenerbahçe 26, Beşiktaş 25 galibiyet alırken, 22 maç da berabere bitti. Dolmabahçe'deki lig maçlarında siyah-beyazlılar 74, sarı-lacivertliler ise 72 gol attı. -Derbi biletleri yarın Biletix'ten satılacak Derbi mücadelesinde Fenerbahçeli taraftarlara ayrılan biletler yarından itibaren satışa çıkacak. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, Fiyapı İnönü Stadı'ndaki mücadele için sarı-lacivertlilere ayrılan biletlerin yarın sabahtan itibaren Biletix'in internet sitesinden satılacağı bildirildi.