İnönü saldırısına bir tutuklama

İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Orduspor maçında numaralı tribündeki bazı taraftarlara saldıran 5 kişi yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Rauf Büyük, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş ile Orduspor arasında oynanan maçta tribünde demir sopayla taraftarlara saldıran 5 kişi savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Aralarında Sedat Peker'e yakınlığıyla tanınan Rauf Büyük'ün de olduğu beş kişi olayın ardından gözaltına alınmış ancak ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Tartışma yaratan bu kararın ardından savcılık yeni bir kararla 5 zanlıyı yeniden gözaltına aldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karakola götürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından 3 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 2 kişiyi, adli kontrolle serbest bıraktı. Zanlılardan Rauf Büyük ise tutuklandı.

'Copu yerde buldum'

Zanlılardan Rauf Büyük, daha önceki ifadesinde "Yönetime küfretmeye başladılar. Ben de şu andaki yönetimin bunu hak etmediğini düşündüğüm için müdahale etme gereğinde bulundum. Bir taraftar bana bir cisimle vurdu. Ben de yerde bulduğum bir copla karşılık verdim" diye konuştu.