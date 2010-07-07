-İNÖNÜ AİLESİNİN ACI GÜNÜ ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - İsmet İnönü Köşkü'nün 33 yıllık müdürü ve İnönü Vakfı kurucusu Yılmaz Oydam (57) son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün Muğla'nın Bodrum ilçesinde vefat eden Oydam için ilk tören, 33 yıldır emek verdiği İnönü Köşkü'nde düzenlendi. Buradaki törende konuşan İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Oydam'ın 33 yıldır İnönü Vakfı için emek verdiğini ve başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. Törene katılan Oydam'ın sevenleri ve İnönü ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. İnönü Vakfı kurucusu Oydam için Kocatepe Camisi'nde de cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene, Oydam'ın eşi Ayşe, kızları Pirnur ve Şennur Oydam'ın yanı sıra İnönü Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç İnönü, Hayri İnönü, Güçlü Toker, Nurperi Özlen, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Gülsün Bilgehan, Mustafa Bilgehan, İnönü ailesinin yakın aile dostları ile eski başbakan yardımcılarından Murat Karayalçın, İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve eski bakanlardan Adnan Keskin, Onur Kumbaracıbaşı, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ege ve yakınları katıldı. Oydam'ın cenazesi kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.