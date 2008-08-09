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Spor

İnler Arsenal'e doğru

İngiltere'nin ünlü kulüplerinden Arsenal, Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler'i kadrosuna katmak üzere.

09 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-



Arsenal menajeri Arsene Wenger, Gökhan İnler'in menajeri Dino Lamberti ile bir araya geldi. Lamberti yaptığı açıklamada Wenger ile tanıştıklarını ve ilk görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyledi.

Wenger, Udinese'nin 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu için 8 milyon paundu (15 milyon dolar) gözden çıkardı. Eğer anlaşma sağlanırsa Arsenal, Gökhan İnler'in bonservisinin büyük bir kısmını 8 milyon paunda satın alacak ve oyuncuyu kadrosuna katacak.

Bir başka İngiliz kulübü Newcastle United ve İtalyan Juventus takımlarından da teklif alan Gökhan İnler'in tercinin Arsenal'de top koşturmak olduğu da belirtildi.

İtalyan takımı Udinese'de ve Euro 2008'de İsviçre forması ile gösterdiği performans ile dikkatleri çeken Gökhan İnler'in geçmiş yıllarda kısa da olsa Türkiye macerası bulunuyor.

Gökhan İnler, 2004/2005 sezonu başlarken Fenerbahçe tarafından Almanya'da sezona hazırlık kampında denendil ve 4 yıllık sözleşme imzalandı. Fakat Alman teknik direktör Christoph Daum'un bu oyuncuyu Fenerbahçe'de oynamaya yeterli düzeyde görmemesi üzerine Gökhan İnler'in sözleşmesi feshedildi.

Bunun üzerine menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen ve burada da bir müddet denen Gökhan, burada da yetersiz görülünce İsviçre takımlarından FC Aarau'ya transfer oldu.

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