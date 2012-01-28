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Dünya

İnkâr yasasına karşı imza toplama devam ediyor

İnkâr Yasası’na hem Fransız Meclisi, hem de Senato’da imza toplama çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

28 Ocak 2012 02:00

T24 - Çok sayıda milletvekilinin ‘Anayasa’ya aykırı’ olduğu gerekçesiyle karşı çıkmasına rağmen, Fransız Senatosu’ndan geçtikten sonra yasalaşması beklenen İnkâr Yasası’na hem Fransız Meclisi, hem de Senato’da imza toplama çalışması tüm hızıyla devam ediyor.


Geçtiğimiz yıl 4 Mayıs’ta aynı yasayı reddettiren raporu hazırlayan UMP’li eski Anayasa Komisyonu Başkanı Jean Jacques Hyest imzaladığını açıklayarak, “Ben inandığım şeyin arkasında durmayı tercih ettim. Senato’da bulunduğumdan bu yana ilk kez bir yasa üzerinde tüm gruptan senatörlerin ortak hareket ettiğini gördüm. Bu çok önemli bir ayrıntı. Ama iktidar ve muhalefet bu yasaya destek veriyor. O nedenle böyle bir yasanın Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesi çok zor bir iş” dedi. Öte yandan Ulusal Meclis’te de UMP’li milletvekili Michel Diefenbacher tarafından yürütülen imza çalışması da ilerliyor. Gerekli imzaya ulaşmak için çalışmalara devam edeceklerini belirten Ulusal Meclis kaynakları, milletvekilleri üzerinde baskı oluşmaması için isim ve imza sayısı vermemeyi tercih ettiklerini dile getirdiler. Ancak edinilen bilgilere göre, her iki Meclis’te de imza sayısı ‘önemli bir rakama’ ulaştı. Yasanın Anayasa Konseyi’nin önüne gidebilmesi için 60 senatör ya da 60 milletvekilinin imzası gerekiyor.



Sarkozy imzayı bekler


Pazartesinden itibaren yasa önüne gelecek olan Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin, imza için 15 günlük “yasal süreyi bekleyeceği” öğrenildi. Hürriyet’in Elysee’ye yakın bir kaynaktan edindiği bilgiye göre, Sarkozy, Türkiye ile ilişkilerin daha da kötüleşmemesi ve bu konuda kendi partisinden bile anayasaya aykırılık çalışması içinde yer alan milletvekillerinin tepkisini çekmemek için yasayı hemen onaylamayacak. Her iki mecliste de süren anayasaya aykırılık çalışmasından haberdar olan Sarkozy, bekleme zorunluluğu olmamakla birlikte, anayasal süreç olan 15 günün dolmasını bekleyecek.



Baskı yüzünden imzadan vazgeçtiler


Senato ve Ulusal Meclis kaynaklarından edinilen bilgilere göre parti yönetimlerinden gelen baskılar nedeniyle yasaya karşı çıkan Senato’nun üç ağır topu, senatör Jacques Mezard tarafından hazırlanan dilekçeye imza atmaktan vazgeçti. Yasaya Genel Kurul’da en sert ifadelerle karşı çıkan ve komisyonda ‘anayasaya aykırılığı gerekçesiyle görüşülemezlik kararı’ aldıran Anayasa Komisyonu Başkanı Jean Pierre Sueur’ün, Türk-Fransız Dostluk Grubu başkanı Gerard Larcher’nin ve eski Başbakan Jean Pierre Raffarin’ın imza atmadıkları öğrenildi.

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