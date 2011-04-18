İnkâr tasarısına Fransa'dan ilk ret

T24

'Uluslararası tanılılırlığı yok'

‘Türk-Fransız ilişkilerini etkiler'

Gündeme alınmazsa seçim sonuna kalacak

Ntv temsilcisi Kayhan Karaca'nın haberine göre, Anayasa Komisyonu tasarıyı, "Yasama organlarının tarih yazamaması gerekir, tasarı Fransız Anayasası ve ifade özgürlüğüne aykırı" diyerek reddetti. Ayrıca tasarının kabulü halinde Türk-Fransız ilişkilerinin bozulma riski olması başka bir gerekçe olarak kararda yer aldı.Anayasa Komisyonu üyesi Senatör Jean-Jacques Hyest tarafından konu hakkında kaleme alınan raporda, Fransa'nın 29 Ocak 2001 tarihinde "Ermeni soykırımını" resmen tanıdığı, ancak "soykırımın" inkârını cezalandırmaya dayalı yeni bir yasanın bazı sorunları da beraberinde getireceği görüşü belirtildi. Raporda, yasama organının tarihsel olaylar hakkında hükümde bulunmaması konusunda genel bir uzlaşı bulunduğu hatırlatıldı.Yasa tasarısının Fransız Anayasası'ndaki "suç ve cezaların yasallığı" ilkesiyle çeliştiği görüşünün dile getirilildiği raporda, Yahudi soykırımının aksine "Ermeni soykırımı" hakkında hukuksal planda bir uluslararası metin veya adalet kararıyla net bir tanımlama olmadığına işaret ediliyor. "Ermeni soykırımını inkâra" verilecek cezanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğü ilkesine aykırı göründüğü de not edildi.Yasanın kabulünün Türk-Fransız ilişkileri üzerinde olumsuz etki yapacağının vurgulandığı raporda, tasarının Fransız Ulusal Meclisi'nde kabulünün ardından Türk ve Fransız Kara Kuvvetleri arasındaki işbirliğinin askıya alındığı hatılatılıyor. Senatör Hyest, Fransız Dışişleri bakanlığı'nın, yasanın kabulünün Fransa'yı geçmişte Ermeniler gibi trajediler yaşamış başka ülkelere karşı zor durumda bırakacağını ve bu ülkelerin, "meşru olarak", Fransa'dan benzer yasal düzenleme talebinde bulunabileceğini dile getirdiğini de aktardı.Raporda, bu tezlerden yola çıkılarak, Meclis'te kabul edilen ve Senato'da oylanması için başvuruda bulunulan tasarının reddedilmesini istendi. Ermenistan dahil hiçbir ülkenin bugüne kadar "Ermeni soykırımının" cezalandırılmasına yönelik yasa çıkarmadığının hatırlatıldığı rapordaki bu öneri, Senato Anayasa Komisyonu tarafından oy birliğiyle kabul edildi.Yasa tasarısının, ana muhalefetteki Sosyalist Parti ile Komünist Parti'nin girişimleriyle 4 Mayıs'ta Senato genel kurulunda tartışılması bekleniyor. Senato Anayasa Komisyonu'nun tasarıya karşı görüş belirtmesi nedeniyle tasarı öncesinde genel kurulda Anayasa Komisyonu'nun tasarının reddine dair kararı oylanacak. Tasarının gündeme alınmasının reddi halinde, iki kamaralı sistem gereği tasarı Meclis'e geri gönderilecek. Eylül 2011'de yapılacak Senato seçimleri nedeniyle konu 2012 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri sonrasına kalacak.Senato'da iktidar partisi Halk Hareketi Birliği'nin 148, ana muhalefetteki Sosyalist Parti'nin 115, Merkez partilerin 29, Komünist Partinin 24, Demokratik ve Sosyal Avrupa Briliği grubunun 18 ve bağımsızların 7 üyesi bulunuyor. Fransız Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis tarafından 12 Ekim 2006 tarihinde kabul edilen tasarı, "Ermeni soykırımını" inkâr edenlerin 1 yıl hapis ve 45 bin Euro tazminata mahkum edilmelerini öngörüyor.Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve hükümetinin, tasarının Senato gündemine gelmesine karşı oldukları geçtiğimiz günlerde Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın yanıtladığı bir soru önergesiyle resmen ilan edilmişti.