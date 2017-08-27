İnkar ettiği ByLock içerikleri mahkemede

Mustafa KOZAK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da Akdeniz Üniversitesi\'ndeki FETÖ yapılanması ile ilgili davada \'ByLock( kullandığını inkar eden tutuklu sanık eski akademisyen Şevket Yirik\'in yazışma dökümleri mahkemeye gönderildi.

FETÖ/PDY\'nin Akdeniz Üniversitesi\'ndeki yapılanmasıyla ilgili Antalya 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan 10 sanıklı davada tutuklu yargılanan Turizm Fakültesi eski öğretim görevlisi Şevket Yirik, geçen 9 Haziran günü yapılan ilk duruşmada ByLock kullandığına ilişkin tespitleri iftira olarak nitelendirdi. ByLock kullanmadığını öne süren Yirik, “ByLock iftirasını kabul etmiyorum. ByLock bir delil de değildir, çok önemliymiş gibi sunuluyor\" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Fetullah Gülen\'in olduğuna ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını da iddia eden Yirik, şöyle dedi:

\"Şu anki durumu yani bu darbe girişimini FETÖ\'nün yaptığına ilişkin savcının iddianamedeki görüşü şahsi görüşüdür. Hukuki karşılığı yoktur. Örgüt üyeleri için darbe girişimini veya örgütün değişen amacını bilmeyen üyeler bundan dolayı sorumlu tutulamaz, devlet delil ile işlem yapar. Darbeyi Gülen örgütünün yaptığına ilişkin kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur.\"

ALTAN KARDEŞLER

Şevket Yirik\'in iftira olarak nitelendirdiği ByLock hesabındaki yazışmalarının dökümü, Antalya 8\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. Şevket Yirik ile birlikte 2 kişiye 20 Ocak 2016\'da \'Yeni not\' başlığıyla aynı anda gönderilen mesajda, silahsız bir savaşın içinde olunduğu, silah kullanmanın caiz olması durumunda onu da kullanacakları belirtiliyor. Şu anki hukuki müdahalenin anlam ifade etmiyor gibi görünse de uluslararası hukuka taşınmasının önemli olduğu belirtilen mesajda, şöyle dedi:

\"Tutuklu olanlar çok güzel hizmetler yapmışlar. Allah da zirve yapması için kader planında onları oraya koymuş. Biz böyle düşünelim. Bu dairede hizmet edenlerin kaderidir. Mehmet Altan ve Ahmet Altanlar temiz bir ailenin çocukları, dedeleri meşayihten (şeyh, pir). Ama cumhuriyet döneminde gadre uğramışlardır. H.C., Şahin Alpay da öyledir. Bu dönemde bu insanları tanıma fırsatı bulduk. Kendimizi karınca gibi görürüz ama terbiyesizlik karşısında kendimi Everest gibi hissederim. Ancak bu entelektüel olmanın gereğidir. Yarınlar sürpriz yapar, yarın iyi hesaplanmalı, bela ve musibetlere sinek ısırması nevinde gibi bakın ve sarsılmayın.\"

\"HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN GİDECEKLER\"

Yirik ile birlikte örgüt üyesi 10 kişiye 3 Şubat 2016\'da gönderilen ByLock mesajında ise örgütün kapatılan ve sosyal medya üzerinden devam eden çalışmalarına üye ve abone olup takip edilmesi, beğeni yapılarak destek olunması isteniyor. Yazışmalardan avukat olduğu tahmin edilen Yavuz adlı kullanıcının 6 Şubat 2016\'da attığı mesajın içeriğinde ise şu ifadeler yer aldı:

\"Amerika\'da büyüğümüzün huzuruna çıktık. Abi bizi takdim etti. \'Van, Hakkari, Muş, Bitlis\'teki davaları takip eden avukatlar\' dedi. Büyüğümüzün dizinin dibine oturduk. İlk sözü \'Tutuklu var mı?\' Biz de \'Yok\' dedik. \'Herkes tahliye oldu\' dedik. \'Hocam\' dedim \'Arkadaşlar cezaevindeyken psikologla görüşmeleri olmuş, psikolog demiş ki \'Ben ömrümde bu kadar rahat bir grup görmedim\' Bu da bir sorun demiş, bu kadar rahat olmamamız lazım. Abiler cezaevinde bir ölçü getirdiler. Mahkeme aşamasından bahsettim. \'Sorguda bizim abiler dimdik savunma yaparken hakimlerin başları öne eğikti\' dedim. Hocamız hafif bize doğru eğildi ve gözlerimizin içine bakarak, \'Hiç şüpheniz olmasın, gidecekler\' dedi heceleyerek.\"

10 sanıklı davada Şevket Yirik ile birlikte Mahmut Akyol ve Nedim Tetik tutuklu, ilk duruşmada tahliye edilen Hasan Serkan Kırca ile Murat Demir, Nejmi Kıymaz, Göksel Şimşek Kaya, Mahir Kaya, Zeynep Eken ve Yaşar Tuna ise tutuksuz yargılanıyor.

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