İniş sırasında yere çakılan paraşütçü yaralandı

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan Erdoğan Yarlılar (24), iniş sırasında yere çakıldı. Yaralanan Yarlılar, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
İskenderun ilçesindeki Amanos Dağı\'nın eteğinden yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış gerçekleştiren Erdoğan Yarlılar, Atatürk Anıt Alanı\'na inerken sert düştü. Çevredekiler, düşen Yarlılar\'ın yardımına koştu. İskenderun Devlet Hastanesi\'ne götürülen Yarlılar, tedaviye alındı.
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