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Spor

Iniesta'ya 42 milyon Euro

İnbgiliz gazeteleri krize rağmen Abramovich'in yeni transfer politikasıyla ilgili spekülasyonlar yapmaya devam ediyor.

13 Ocak 2009 02:00


Londra temsilcisi Chelsea için Rus patron Roman Abramovich'in yaşadığı ekonomik kriz boy gösterse de gazeteler İngiliz kulübüyle ilgili olarak transfer spekülasyonları yapmaya devam ediyor.

Ada gazetelerinden Daily Mail'de İspanyol basınına dayandırılarak verilen habere göre Chelsea iki sezondur transfer için uğraştığı, Barcelona'nın teknik ofansif orta saha oyuncusu Andres Iniesta için yeniden atakta. İki sezon önce Chelsea'nin Barcelona'ya 42 milyon Euro ile gittiği ve bu teklifi yenileyebileceği öne sürülüyor.

Geçtiğimiz yaz orta saha oyuncusu Deco'nun Chelsea'ye gidişine elinde Iniesta olduğu için izin veren Barcelona'nın bu teklif karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise merak konusu. 24 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Barcelona altyapısının ürünü. 1996-2000 yılları arasında Barcelona'da futbol eğitimi aldıktan sonra Barcelona B takımı ile serüvenine başlayan isim 6 yıldır Barcelona'nın A takımı için ter dökerken Barcelona taraftarının bağrına fazlasıyla bastığı oyuncular listesinde üst sıralarda yer alıyor.

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