Iniesta'dan kafaları karıştıran açıklama: Ya kalacağım, ya gideceğim

Barcelona'nın yıldızı "Andres Iniesta", kulüpteki geleceğine 30 Nisan'dan önce karar vereceğini söyledi. Iniesta, kalıp kalmayacağı konusunda ise net bir açıklama yapmadı.

Barcelona yönetimi, kulüp tarihinde özel bir yeri olan Andres Iniesta'ya, ömür boyu geçerli yeni bir kontrat vermişti.



Deneyimli oyuncu yeni kontratı sayesinde, geleceği hakkında son sözü söyleme hakkına sahip olmuştu.

İddialar Iniesta'nın sezon sonunda emekli olacağı ya da astronomik bir maaş karşılığında Çin'e gideceği yolundaydı.

Son Chelsea maçının ardından, Iniesta'ya bir kez daha nasıl bir karar alacağı soruldu.



Iniesta bu soruya net bir yanıt vermekten kaçınsa da, son kararını 30 Nisan'a kadar açıklayacağını söyledi.

Kararını basınla paylaşmadan önce kulübüne bildireceğini dile getiren Iniesta, "Kendime ve kulübüme karşı son derece dürüst olacağım. Önümde son kararımı vermek için fazla bir süre yok. Sadece 2 seçeneğim var. Ya kalacağım ya da gideceğim. Kontrat yenilediğim günden bu yana hiçbir şey değişmedi" dedi.