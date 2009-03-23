Iniesta yok Xavi zor!



İspanya Milli Takımı'nın 2 önemli oyuncusu Iniesta ve Xavi, Barcelona'nın Malaga ile oynadığı maçta sakatlandı. Iniesta'nın Türkiye ile oynanacak 2 maçta da forma giyemeyeceği belirtilirken, Xavi için son kararı İspanya Milli Takımı'nın doktorları verecek.



İSTANBUL - 2010 Dünya Kupası elemeleri 5. Grup'ta 28 Mart'taki İspanya-Türkiye ve 1 Nisan'daki Türkiye-İspanya maçları öncesinde İspanya Milli Takımı'nın önemli oyuncularından Andres Iniesta ve Xavi sakatlandı.



Barcelona'nın Malaga ile oynadığı maçın 60. dakikasında sakatığı nedeniyle sahayı terk eden Iniesta'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



Barcelona kulübünün doktoru yapılan ilk kontrollerde sağ bacak kaslarında yırtık tespit edilen Iniesta'nın 2 hafta sahalardan uzak kalacağını, bu futbolcunun İspanya'nın Türkiye ile oynayacağı 2 maçta ve ligdeki Valladolid maçında forma giyemeyeceğini ifade etti.



Xavi'nin de İspanya Milli Takımı kampına katılacağı ancak büyük olasılıkla buradaki doktor kontrolünden sonra sakatlıktan dolayı kadrodan çıkartılacağı ileri sürüldü.



Iniesta ve Xavi, gerek Barcelona'nın gerekse İspanya Milli Takımı'nın orta sahadaki en önemli isimleri olarka dikkat çekerken, teknik direktör Fatih Terim FIFA'nın yaptığı 2008 yılındaki en iyi futbolcu oylamasında İniesta'yı ilk sırada göstermişti.



İspanya Milli Takımı'nda Puyol da sakatlığı dolayısıyla Türkiye maçları için kadroda yer almıyor.



