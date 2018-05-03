Iniesta, Çin'e gidiyor; işte dudak uçuklatan rakamlar!

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Andres Iniesta geçtiğimiz hafta içinde düzenlediği basın toplantısıyla 22 yıllık Barcelona kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

Iniesta her ne kadar geleceği hakkında net bir ifade kullanmasa da kariyerinin geri kalan kısmında Avrupa'da olmayacağını söylemişti.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, 34 yaşındaki oyuncunun yeni takımının Çin'in Chongqing Lifan olduğunu yazdı.

Uzakdoğu ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürülen ünlü yıldızın kontratına ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Chongqing Lifan ile 3 yıllık kontrat yapan Iniesta'nın sezon başına 27 milyon Euro olmak üzere toplam 81 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

Barcelona kariyerini LaLiga ve İspanya Kral Kupası zaferiyle bitirecek olan tecrübeli maestronun sözleşmesinde çok da ilginç bir madde bulunduğu bildirildi.

Çin kulübüne aynı zamanda şarap üreticisi olan Iniesta'ya ait Fuentealbilla markasından 6 milyon adet şişe şarap alması şartı koşulduğu kaydedildi.

Bu da tanesi 6 Euro'dan toplam 36 milyon Euro ediyor. Yani oldukça kazançlı bir kontrat yapan Andres Iniesta'nın Chongqing Lifan alacağı toplam paranın 117 milyon Euro olacağı öne sürülüyor.