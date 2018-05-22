Iniesta, Barcelona'daki son maçının ardından gece 01:30'a kadar staddan ayrılamadı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) kaptan Andres Iniesta'nın son kez takımının formasını giydiği maçta Barcelona, evinde Real Sociedad'ı 1-0 yendi.

İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 57. dakikasında Philippe Coutinho, ceza sahasının dışından attığı golle Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-0 Barcelona'nın galibiyeti ile sona erdi. Iniesta, 1996'da 12 yaşındayken altyapıda adım atım attığı Katalan ekibine veda etti. La Liga'nın son haftasında oynanan Barcelona-Real Sociedad karşılaşması, Iniesta'nın Barcelona'daki son maçı olarak kayıtlara geçti.

Maç öncesi Cam Nou'yu dolduran on binlerce taraftar, "Sonsuz Iniesta" yazısı ve sonsuzluk işaretlerinden oluşan koreografi yaptı. Ayrıca Iniesta ile bu karşılaşma sonrası emekliye ayrılan Real Sociedad oyuncusu Xabi Prieto, birbirlerine takım bayraklarını hediye etti. Sezon devam ederken Barcelona'dan ayrılma kararı alan Iniesta, son maçında 80 dakika forma giydi. Yerini Paco Alcacer'e bıraktığında uzun süre alkışlanan oyuncu, maç sonrası bir kez daha sahaya davet edildi. Andres Iniesta, karşılaşma sonrası duygusal anlar yaşadı.

Taraftarlar da stadı boşalttıktan sonra, tek başına gece 1:30'a kadar çimlerin üstünde oturan İspanyol yıldız Camp Nou'ya veda etmekte zorlandı.

1996'da henüz 12 yaşındayken Barcelona'nın altyapısı "La Masia" ile takıma adım atan Iniesta, 29 Ekim 2002'den bu yana forma giydiği A takımda elde ettiği başarılarla kulübün efsaneleri arasına adını yazdırdı. Iniesta, Katalan temsilcisinde 9 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kaldırma başarısı gösterdi. Andres Iniesta, 129 kez forma giydiği İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa ve bir Dünya Kupası şampiyonluğu elde etti.