Iniesta: Arda çok büyük futbolcu

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Andres Iniesta, Barcelona'ya transferi gündemde olan Arda Turan'dan övgüyle söz etti.

Sant Caugat'ta yöneticiliğini yaptığı yaz spor okulunun açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Iniesta, "Arda çok büyük bir futbolcu. Olağanüstü kaliteli ve yetenekli. Nihayetinde gelirse hoş gelmiş olacak. Takıma dahil olacak. Takımı daha iyiye getirmek için gelen her futbolcu önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Arda'nın, Barcelona'da uzun süre oynadıktan sonra Katar'ın El Sadd takımına giden Xavi Hernandez'in yerine transfer edileceği yorumları üzerine ise Iniesta, "İkisi farklı futbolcular. Arda, Atletico'da Xavi'nin Barcelona'da oynadığı pozisyonda oynamıyor. Ama içeride oynamak için yeterli özelliklere de sahip. Arda oyunu çok iyi okuyan, orta sahayı çok iyi kullanan bir futbolcu. Göreceğiz bakalım ne olacak" ifadelerini kullandı.