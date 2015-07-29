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İncirlik için Bakanlar Kurulu'nda imzalar tamamlandı

Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç: İncilik Üssü her an kullanıma açılabilir

29 Temmuz 2015 15:20

Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "İncirlik Üssü'nün kullanımı için Bakanlar Kurulu'nda imzalar tamamlandı. Üs her an kullanıma açılabilir" dedi. Bilgiç, İncirlik üssünün kullanılması konusunda ABD ile mutabakat olduğunu ama herhangi bir yazılı anlaşmasının söz konusu olmadığını söyledi. İncirlik’in gerekli görüldüğü her an kullanılabileceğini belirten Sözcü, önceliğin Suriye’deki IŞİD hedefleri olduğunu açıkladı.

Suriye’deki durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirten Bilgiç, Türkiye’de yaklaşık 2 milyon sığınmacı bulunduğunu, bunların 1,7 milyonunu ise Suriyelilerin oluşturduğunu, bu insanların ülkelerine dönmeyi beklediklerini ifade etti.

Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine imkan tanıyacak koşulların sağlanması konusunda ABD ile mutabakata varıldığını hatırlatan Bilgiç, mutabakatla ilgili imzaya açılan Bakanlar Kurulu kararı sürecinin tamamlandığını kaydetti.

Mutabakat çerçevesinde kullanıma açılacak üsler ve üsleri kullanacak koalisyon ülkeleriyle ilgili soru üzerine, Bilgiç, her iki konuda da kararı ABD ile vereceklerini belirtti.

Bilgiç, üslerin ne zaman kullanılmaya başlanacağına ilişkin soru üzerine ilgili Bakanlar Kurulu kararının “tekemmül ettiğini” belirterek, “İncirlik, gerekli görüldüğü takdirde her zaman, her an kullanılabilir” dedi.

Sözcü Bilgiç, konuyla ilgili askeri makamların gerekli temasları yürüttüğüne işaret etti.

 

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