ING'ye 13 milyar dolarlık destek

Hollanda Hükümeti, ülkenin en büyük bankası ING'ye 10 milyar euro (13.4 milyar dolar) nakit desteğinde bulunacağını açıkladı.



ING dünyanın en büyük bankalarından biri



Karar, ING ile Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkilileri arasında gün boyu süren görüşmelerin ardından alındı.

Maliye Bakanı Wouter Bos tarafından açıklanan karar uyarınca, devlet tanesi 10 eurodan bir milyar adet ING hissesi satın alacak.

Temettü dağıtımı sırasında ING, bu hisselere en az yüzde 8,5 oranında faiz ödeyecek.

Bakan Bos, küresel kredi krizi nedeniyle ING'nin paraya ihtiyacı olduğunu söyledi ancak bankanın zor durumda olmadığını savundu.



Bos bununla birlikte, "Bunun bankacılık sistemine olağandışı bir müdahale olduğunun farkındayız. Ama tasarruf sahiplerini korumak için her adımı atarız. Koşullar düzelir düzelmez devreden çıkacağız" dedi.



İnternet sitesinde dünya genelinde 85 milyon müşterisi ve 130 bin çalışanı olduğunu söyleyen ING, 1,8 trilyon dolara ulaşan toplam varlığıyla dünyanın en büyük 20 bankacılık ve sigortacılık kurumundan biri.



ING, 10 gün önce, İzlanda'da batan, ülkenin en büyük bankası Kaupthing'in varlıklarını devralmıştı. Ancak bankanın İcra Kurulu Başkanı Michel Tilmant, son günlerde koşulların değişmeye başladığını söyledi.



Yılın ikinci çeyreğinde 500 milyon euro zarar beklediğini açıklayan bankanın hisseleri geçen hafta yüzde 27,5 oranında düşmüştü.



Hollanda Hükümeti daha önce de Belçika ve Lüksemburg hükümetleriyle birlikte hazırlanan bir kurtarma planı çerçevesinde Fortis banka kaynak aktarmıştı.



Hükümet 9 Ekim'de de, zor durumdaki bankalara toplam 20 milyar dolar kaynak tahsis edeceğini duyurmuş, ayrıca bankalararası kredilere 200 milyar dolarlık kredi sağlayacağını açıklamıştı.



Mali piyasalardaki küresel kriz nedeniyle, daha önce başka ülkeler de zor durumdaki büyük bankalara kaynak aktarmıştı.



Fransa'da üç banka yöneticisi istifa etti



Bu arada, Fransa'nın en büyük mevduat bankalarından Caisse d'Epargne'nın Yönetim Kurulu Başkanı Charles Milhaud ve üst düzey iki yöneticisi borsalarda 800 milyon dolar kaybedilmesi üzerine istifa etti.



BBC muhabiri, hükümetin ihtiyatlı davranılması yolundaki uyarılarına kulak asmayan banka yöneticilerinin borsaların yükseleceği beklentisiyle tasarruf sahiplerinin parasını riskli hisselere yatırdığını söylüyor.

