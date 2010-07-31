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Dünya

İNGİLTERE ZİYARETİNE İPTAL LONDRA (A.A)

31 Temmuz 2010 20:42

-İNGİLTERE ZİYARETİNE İPTAL  LONDRA (A.A) - 31.07.2010 - Pakistan İstihbarat Servisinin (ISI), İngiltere Başbakanı David Cameron'un Pakistan'la ilgili açıklamasına tepki olarak İngiltere'ye yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi. The Times gazetesine açıklama yapan ISI sözcüsü, "ziyaretin, İngiltere Başbakanı Cameron'un Pakistan'la ilgili yorumlarına tepki olarak iptal edildiğini" söyledi. Sözcü, "bu tür sorumsuzca açıklamaların, İngiltere ile işbirliklerini etkileyebileceğini" kaydetti. Gazete, Pakistan İstihbarat Servisi üst düzey yetkililerinin İngiliz güvenlik servisleriyle Londra'da terörle mücadele konusunda işbirliğini görüşmelerinin beklendiğini belirtti. Gazete ayrıca, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari'nin de Londra'ya gelecek hafta yapması beklenen üç günlük ziyaretinden vazgeçme olasılığını incelediğini bildirdi. İngiliz Başbakanı, Hindistan'da yaptığı konuşmada, ''Pakistan içinden Hindistan'a, Afganistan'a ya da başka yerlere terör ihraç eden gruplara destek verilmesi fikrinin kabul edilemez olduğunu ve geçmişte bu durumun yaşandığını gösteren pek çok belgenin varolduğunu'' söylemişti.

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