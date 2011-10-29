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Ekonomi

İngiltere'yle ''teknolojide'' dev işbirliği İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2011 17:27

-İngiltere'yle ''teknolojide'' dev işbirliği İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, aynı zamanda İngiltere Başbakanlarına ''teknoloji danışmanlığı'' da yapan Warwick Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Warwick Üretim Grubu (WMG) Başkanı Prof. Lord Kumar Bhattacharyya ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasında teknoloji alanında ortak bir ''Yenilik ve Teknoloji Merkezi'' kurulmasına karar verildi. Ergün, Bakanlık desteğiyle TÜBİTAK ile WMG arasında kurulacak ''Yenilik ve Teknoloji Merkezi'nin en kısa sürede hayata geçirileceğini kaydetti. Kurulacak merkezde hem iş dünyasına yönelik eğitim programlarının verileceğini hem de havacılık, sağlık, savunma sanayi, raylı taşıma, otomotiv, siber güvenlik gibi sektörlerde Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirileceğini bildiren Ergün, merkezin Türkiye'deki sanayiyi canlandıracağını vurguladı. Ergün, ''İngiltere ile Türkiye arasında ortak bir inovasyon merkezi kuracağız. Bu merkezle yatırıma gelen şirketlere aynı zamanda 'eğitim üssümüz var' diyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyaçlarını belirleyip, bu alanlardaki projeleri bir an önce hayata geçirmemiz lazım' dedi. Warwick Üretim Grubu (WMG) Başkanı Prof. Lord Kumar Bhattacharyya da Türkiye'deki temel sorunun iş gücünün eğitilmesi olduğuna dikkati çekerek, ''Türkiye'de yatırım yapılması için gereken ortam var. Ancak iş gücünün geliştirilmesi için eğitim lazım''  ifadelerini kullandı. Güneş enerjisiyle çalışan, pille çalışılabilen araçların Türkiye'de de üretilebileceğini ancak Çin'in bu alanda üretim yaptığını belirteren Bhattacharryca, Türkiye'nin gerekli bilgi sistemine kavuşması ve diğer ülkelerle ortaklıklar kurması gerektiğini dile getirdi. -Lord'un öğrencileri arasında Rusya Başbakanı da var- Lord Kumar Bhattacharyya'ın öğrencileri arasında Rusya Başbakanı Vladimir Putin de yer alıyor. Bhattacharyya, İngiltere parlementosunda Lordlar Kamarası üyeliğinin yanı sıra İngiltere Başbakanının Sanayi Danışmanlığını yürütüyor. Lord Bhattacharryca, aynı zamanda Dünyadaki Hint sermayesinin yönlendirilmesinde, yönetilmesinde ve yatırım kararlarında en önemli Küresel liderlerden birisi durumunda. TATA grubunda aileden olmayan tek yönetim kurulu üyesi olan Bhattacharyya, TATA'nın Land Rover-Range Rover ve Jaguar'ı satın almasında süreci yönlendiren ve sonlandıran kişi olarak biliniyor.

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