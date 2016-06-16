İngiltere'yi yedekleri güldürdü: 2-1

Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016) İngiltere ve Galler karşı karşıya geldi.

İlk yarıda topla daha fazla oynayan taraf İngiltere'ydi ancak golü Galler buldu. Galler, Gareth Bale'in 42. dakikada serbest vuruştan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya 2 değişiklikle başlayan İngiltere'de, kaptan Rooney'nin 55. dakikadaki şutunda, kaleci topu kornere çeldi.



Oyuna sonradan dahil olan Vardy, köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde topu ağlara göndererek İngiltere'nin skoru 1-1'e getirmesini sağladı.

90+1. dakikada İngiltere atağında Alli ile duvar pası yapmak isteyen Sturridge'in top önünde kaldı. Sturridge, altı pasa girmeden yakın direğe yaptığı vuruşla İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.

Sahadan 2-1 galip ayrılan İngiltere, puanını 4'e çıkardı, Galler ise 3 puanda kaldı. İngiltere bu sonuçla B Grubu'nda liderliğe yükseldi.