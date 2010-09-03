İngiltere'yi sarsan töre cinayeti

T24- İngiltere'de töre cinayetine kurban gittiğinden şüphelenilen Shafilea Ahmed'in annesi ve babası kızlarını öldürdükleri zannıyla gözaltına alındı.



BBC'nin haberine göre, 2003 yılının eylül ayında kayıplara karışan 17 yaşındaki Shafilea'nın cesedi 2004 yılının başında bir nehirde bulunmuştu.

50 yaşındaki İftihar ve 47 yaşındaki anne Faranza, ilk önce adam kaçırma suçundan gözaltına alınmış, fakat yeterli kanıt bulunamadığı için soruşturma kapatılmıştı.

Shafilea'nın kayboluşunun ertesinde ailenin beş diğer ferdi de gözaltına alındıktan sonra bırakılmıştı.

Yetkililer, okul çağındaki kızın boğularak nefessiz bırakıldığını ve polisin ifadesiyle ''hunhar bir cinayete'' kurban gittiğini söylüyor.

Sorgu yargıcı, Warrington'da yaşayan Shafilea'nın 11 Eylül 2003 tarihinde evden dışarı çıkartılıp öldürüldüğünü, 17 yaşındaki kızın kendisinin kaçmadığını söylüyor.

Müslüman bir aileden gelen Shafilea'nın anne babasının baskısıyla görücü usulü evlenmeye zorlandığını iddia eden sorgu yargıcı, genç kızın bunu reddettiğini, ve ölümünden birkaç ay evvel müstakbel kocasına gösterilmek için Pakistan'a götürüldüğünde çamaşır suyu içerek intihara teşebbüs ettiğini söylüyor.