İngiltere'yi sarsan skandal görüntüler!

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York Düşesi Türkiye'de gizli çekim yapmıştı



Gizli kamera görüntülerinde, otistik ve engelli kişilerin kaldığı Winterbourne View isimli bakımevinde hastalara her türlü işkence yapılıyor. Bakıcılar, hastalara bağırıyor, vuruyor, kıyafetleriyle duşa sokuyor ve dalga geçiyorlar. Görüntülerin yayımlanmasının ardından İngiliz polisi 4 hastane çalışanını hastalara sistemli olarak kötü muamele ettikleri için tutukladı.Hastanenin sahibi Castlebeck şirketi, yaşananlar için özür diledi ve 13 çalışanının açığa alındığını açıkladı.Bakımevindeki skandal, önceki gün BBC'deki Panorama isimli programda yayınlanan görüntülerle ortaya çıktı. BBC ekibi 5 hafta boyunca otistik hastaların tedavi edildiği, 24 yatak kapasitesine sahip Winterbourne View bakımevinde gizli çekim yaptı. Görüntülerde, 18 yaşında Simone isimli bir hastanın, kıyafetleriyle duşa sokulduğu ve ceza olarak soğuk suyla yıkandığı görülüyor. Simone'un ailesi de kızlarının hastanede kötü muamele gördüğünü anlattığını ancak hastanenin bunun asla olmayacağı teminatını verdiğini söylüyor. Simone'un annesi, "Bize, ona vurduklarını, saçını çektiklerini, tekmelediklerini söyledi ve ben 'hayır, buna izin vermezler' dedim." diyor. İşkencelere tanık olan eski hemşire Terry Bryan, "Son 35 yıldır çok şey gördüm ama böylesine hiç tanık olmadım. Bu gördüğüm en kötü muamele." yorumunu yapıyor. Hükümetin denetleyici biriminin yöneticilerinden Ian Biggs, Bryan'ın şikâyetlerinin dikkate alınmamasının kötü muameleyi önleme fırsatının kaçırılmasına yol açtığını dile getiriyor. Biggs, "Eğer o zaman şimdi yaptığımız gibi harekete geçseydik, kısa sürede kötü muameleyi durdurabilirdik. Bu fırsatı kaçırdığımız için üzgünüz." diye konuşuyor.İngiltere'deki bakımevinde yapılan gizli çekimler akıllara York Düşesi Sarah Ferguson'un, 2008 yılında SHÇEK'e bağlı Saray Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki gizli çekimlerini getirdi. Ferguson'un hastalara işkence yapıldığı iddia edilen görüntüleri İngiliz televizyonu ITV'de yayınlanmıştı.