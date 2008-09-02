İngiltere'yi karıştıran Türk anne

İngiltere'de Müslüman arkadaşlık sitesinde tanıştığı milyoner avukat eşiyle Türkiye'ye balayına giden Simten Sadık isimli kadın, yaşları 5 ile 11 arasında değişen üç çocuğunu evde yalnız bıraktı. Polis, kadının İngiltere'ye iner inmez gözaltına alınacağını belirtti.İngiltere'nin Leeds kentinde üç çocuğuyla birlikte yaşayan 36 yaşındaki Simten Sadık adlı Türk kadın, dini nikahla evlendiği Avusturyalı yeni eşiyle balayına çıkarken 5, 6, 11 yaşındaki 3 çocuğunu 2 hafta evde yalnız bıraktı.Olay, çocukları 15 gün boyunca evde ve bahçede yalnız gören komşuların şüphelenip polisi çağırmaları ile ortaya çıktı. Komşuların haber vermesi sonucu eve gelen polisler 3 çocuğu da yatağın altında bulduklarını ancak, durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Sosyal güvenlik yetkililerinin telefonla ulaştığı ve tutuklanma riski olan Simten Sadık'ın ülkeye acil olarak dönmesi için çağrı yapılmasına karar verildi.Gazetelere konuşan ve hala yasal olarak evli olduğu ilk eşi aynı zamanda çocukların babası Parvez Sadık, Simten ile bir Türk gazeteye verdiği ‘yalnız kalpler’ ilanı ile tanıştıklarını ve evlenmeye karar verdiklerini söyledi.‘İçten’ bir Müslüman olarak tanıdığı Simten Sadık için Türkiye'ye gittiğini ve 1992 yılında İngiltere'ye gelerek evlendiklerini belirten Parvez Sadık, son 2 yılda nikahlı eşiyle ayrı yaşadıklarını ancak, bu anan olay nedeniyle çok kızgın olduğunu söyledi.İngiltere doğumlu Pervez Sadık, Leeds Metropolitan Üniversitesi'nde öğrenci olan 36 yaşındaki Simten Sadık'ın, kendisine milyoner bir avukatla Avusturya’da dini nikahla evlendiği ve onun kendisinden çok daha iyi bir aşık olduğunu söylediğini belirtti.