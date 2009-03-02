İngiltere’yi bu yıl 140 bin yeni işsiz bekliyor

İngiltere'de sanayi üretimindeki gerileme hızlanırken, 2009 yılında 140 bin kişinin işsiz kalacağı tahminin de bulunuldu.



Üretim ve Mühendislik alanında faaliyet gösteren EEF adlı kuruluş tarafından sanayi üretimi yapan 782 firma arasında yapılan araştırmanın sonuçları, üretimin ve yeni mal talebinin 2009 yılının ilk iki ayında rekor seviyede düştüğüne işaret etti.



EEF ülkede sanayi üretiminin 2009 yılında yüzde 8.6'ya varan oranda düşebileceği, 2010 yılında ise sadece binde 2'lik bir büyüme görülebileceğine dikkat çekti.



EEF araştırmasına katılan firmaların yüzde 37'si krizin derinleşmesi halinde daha küçük bir kadroyla çalışmayı tercih edeceği ya da hiçbir şekilde kadrosunu genişletmeye yaşanmayacağını bildirdi.



Yüzde 45 oranındaki firmanın ise yeni yatırımlardan kaçınacaklarını söyledikleri bildirildi.

EEF'in baş ekonomisti olan Steve Radley, hem iç hem de dış piyasadan gelen talepte hızlı bir düşüş görüldüğünü ve bunun da sanayi üretimi sektörü için geçen üç ayı son derece zor bir dönem haline getirdiğini söyledi.



BDO Stoy Haywanr adlı kuruluşun 11 bin firma üzerinde gerçekleştirdiği sektörle ilgili bir başka araştırmanın sonuçlarının ise, kısa ve orta vadede piyasadaki güven unsurunda çok küçük bir yükselme görüleceği, ancak daha sonra ortaya çıkacak toparlanma döneminin de yeni avantajlar getirebileceğine işaret ettiği bildirildi.

