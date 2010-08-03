İngiltere'ye vize zorlaşıyor

T24- İngiltere ülkeye öğrenci vizesiyle giriş yapanların sayısında bu yıl üçte bir artış kaydedilmesi üzerine, öğrenci vizelerini yeniden gözden geçirmeye hazırlanıyor.



İngiltere İçişleri Bakanlığı'na göre Avrupa Birliği dışından ülkeye gelen örencilerin sayısı Mart'a kadarki 12 aylık dönemde 75 bin kişilik bir artışla 300 bine yükseldi.

İçişleri bakanının göçmenlikten sorumlu yardımcısı Damian Green sistemin suistimal edilmesini önlemek için "kapsamlı bir gözden geçirme" yapılacağını duyurdu.

BBC'de yer alan habere göre, bu yılın başında önceki hükümet de kendi gözden geçirme çalışmasını yaptıktan sonra öğrenci vizelerinin tabi olduğu kuralları sıkılaştırmıştı.

İçişleri Bakanlığı istatistiklerine göre, Mart'a kadar giden süre içinde AB dışından 313.011 öğrenciye ülkeye giriş vizesi verilmiş. Bu kişiler de gelirken yanlarında ailelerinden 31.385 kişiyi daha getirmiş.

Bu sayı, bir önceki yıl 235.295 öğrenci ve 24.780 yakın şeklindeydi.

Green, "En parlak ve en iyi öğrencileri çekme konusunda kararlıyız... Ama geçmişte öğrencilik yolu, ciddi şekilde kötüye kullanıldı bu yüzden de üllkeye gelen her öğrencinin beyan ettiği niyeti taşıdığından emin olmalıyız." dedi.

Green gözden geçirme çalışmasının önümüzdeki haftalarda yapılacağını, ardından sistemin sıkılaştırılacağını söyledi.

Brown hükümetinin girişimi mahkemeden döndü

Geçen yıl Şubat ayında da o dönem iktidarda olan Gordon Brown hükümeti, ülkeye öğrenci vizesiyle girişi zorlaştırma girişiminde bulundu.

Yeni kurallara göre başvuru sahiplerine ileri düzeyde İngilizce bilmeleri koşulu getiriliyordu; daha önce ise başlangıç düzeyinde İngilizce yeterliydi.

Ayrıca lisans düzeyinin altında eğitim gören öğrencilere, daha önce olduğu gibi yarı zamanlı-20 saat değil, 10 saat çalışma izni verilecek; kısa dönemli kurslar için ülkeye gelmek isteyenlere, bakmakla yükümlü oldukları kişiyi yanlarında getirme izni verilmeyecekti.

Fakat İngilizce dil kursu işletmecileri geçen ay Yüksek Mahkeme'ye açtıkları bir dava ile bu karar konusunda zafere ulaştı.

440 dil okulunu temsil eden English UK, İngilizce öğrenme amacıyla ülkeye gelmeye çalışan öğrencilerden İngilizce biliyor olmalarının istenmesini "saçmalık" olarak nitelemişti.

Yargıç da bu sava destek vererek, konunun parlamentoda yeniden görüşülmesine karar verdi.

Karar ardından yeni hükümet İngilizce yeterlik şartlarını, sisteminin bütünü için yeniden gözden geçireceğini kaydetti.

Bu arada bu yıl içinde Nepal, Kuzey Hindistan ve Bangladeş'ten öğrenci başvuruları, sayılarda patlama yaşanması ardından askıya alınmıştı.