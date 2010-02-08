İngiltere'ye 'Orams davası' sitemi

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'Demokrasi cenneti değiliz'

Birleşik Krallıklara Orams sitemi

'AB süper güç olmalı'

İngiliz Parlamentosu Lordlar Kamarası'nda, "Küresel Strateji Forumu" adlı düşünce kuruluşunun düzenlediği "Türkiye'nin Yükselen Network Dünyasındaki Rolü" başlıklı seminere, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Tüzmen, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış, AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Suat Kınıklıoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Politika Başdanışmanı İbrahim Kalın, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi ve AKP Milletvekili Nursuna Memecan katıldı.Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki rolü ile İngiltere ve AB ile ilişkilerinin ele alındığı seminerde Bağış'ın açılış konuşmasının ardından, sırasıyla Yakış, Tüzmen, Kınıklıoğlu, Memecan, BG Enerji Grubu Başkanı Mehmet Öğütçü ve İbrahim Kalın konuştu.Seminere İngiliz parlamenterler de katılırken, Liberal Demokrat Parti'den Lord Wallace, Birleşik Krallık'ın eski BM Daimi Temsilcisi Lord Hannay, Avrupa Parlamentosu'nun eski Liberal Demokrat üyesi Barones Nicholson, Birleşik Krallık "gölge Adalet Bakanı" ve Muhafazakar Partideki Türkiye'nin Dostları Grubu'nun kurucu üyesi Dominic Grieve seminerde konuşma yaptı. İngiliz parlamenterlerin ve yetkililerin çoğu, konuşmalarında Türkiye'nin AB üyeliğine desteklerini ifade etti.TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış, "Komşularla sıfır problem: Türkiye'nin bölgesel stratejisi" başlıklı konuşmasında, "bunun yeni bir politika olmadığını, Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana bu politikanın var olduğunu" söyledi.Ancak bu politikanın çeşitli nedenlerle sürekli devam ettirilemediğini belirten Yakış, "Demokrasi cenneti değiliz, ama bu yolda ilerliyoruz" dedi.İran konusuna da seminerde sorulan sorularla değinen Yakış, İran'ı izole ederek sorunların çözülemeyeceğini, İran'ın işbirliği yapması ve güven yaratması gerektiğini kaydetti.AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Suat Kınıklıoğlu, "Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri" konulu konuşmasında, iki ülkenin güçlü ortaklar ve müttefikler olduğunu kaydetti.Birleşik Krallık'ın Türkiye'nin AB üyeliğine desteğinden duyulan memnuniyeti de ifade eden Kınıklıoğlu, iki ülke arasında 2008 yılındaki ticaretin 13.5 milyar dolara ulaştığını belirtti.Turizmin iki ülke ilişkilerine önemli katkısına da değinen Kınıklıoğlu, Orams davasıyla ilgili alınan kararın zamanlamasının "Ankara'da hayal kırıklığı yarattığını" ifade etti.Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi ve AK Parti milletvekili Nursuna Memecan da "AB, Türkiye'nin geleceği için gerekli mi" konulu konuşmasında "demokratik açılımdan" bahsederek, sadece Kürtlerle ilgili değil, diğer azınlık, etnik ve dini gruplarla ilgili konulara değinildiğini ve sorunlara çözümler arandığını ifade etti.Türkiye'nin birçok uluslararası konuda ve diğer konularda arabulucu olduğu kaydeden Memecan, "Türkiye'nin küresel dünyadaki değişikliklerin farkında olduğunu" bildirdi.AB'nin "süper güç" olmasını istediklerini, ancak "AB'nin bu konudaki saygınlığının düştüğünü" söyleyen Memecan, AB'nin değişikliklere ayak uydurarak süper güç olması gerektiğini belirtti.BG Enerji Grubu Başkanı Mehmet Öğütçü de, enerji konusunun dış politikaya etkisine değinirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Dış Politika Başdanışmanı İbrahim Kalın da "Küresel dünyada Türkiye'nin yükselişi" başlıklı konuşmasında, Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyada güvenlik konusundaki önemine dikkati çekti.