İngiltere'ye ihracat rekor oranda düştü

İngiltere 2'ncilikten 8'inciliğe düştü

Türkiye'nin 2008 yılında en çok ihracat yaptığı 20 ülke:

İHRACATIMIZDA İLK 20 ÜLKE (1000 $) * ÜLKE KÜMÜLATİF % PAY ALMANYA 12.842.291,12 10,07 IRAK 3.926.596,44 3,08 İNGİLTERE 7.917.822,75 6,21 İTALYA 7.804.837,26 6,12 RUSYA FEDERASYONU 6.631.516,86 5,20 FRANSA 6.626.504,80 5,20 ABD 4.121.898,87 3,23 İSPANYA 4.167.994,25 3,27 HOLLANDA 3.122.557,24 2,45 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 7.401.279,49 5,80 İRAN 1.957.546,56 1,54 CEZAYİR 1.686.132,28 1,32 ROMANYA 4.027.724,17 3,16 BELÇİKA 2.117.961,69 1,66 SUUDI ARABISTAN 2.239.318,57 1,76 ISRAIL 1.965.307,19 1,54 AZERBAYCAN-NAHCIVAN 1.685.907,38 1,32 MISIR 1.336.007,46 1,05 YUNANİSTAN 2.475.220,48 1,94 BULGARİSTAN 2.172.731,88 1,70

Türkiye'nin son 6 yıldaki toplam ihracatı 36 milyon dolardan 127 milyon dolara çıktı. 2008 yılı ihracatı 2007 yılı ihracatını yaklaşık 25 milyon dolarlık bir farkla geride bıraktı. Ancak özellikle Avrupa ülkelerinde yaşanan talep daralması Türk ihracatçısını zora soktu.Türkiye'nin Avrupa'ya yaptığı ihracatta en büyük gerileme ada ülkesi İngiltere'de yaşandı. Global ekonomik krizin kendisini en fazla gösterdiği ülkelerin başında gelen İngiltere'ye olan 2008 yılı toplam ihracatımız 3 milyar 926 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam 2007 yılında 8 milyar 356 milyon dolar idi.Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yıllık ihracat raporlarından derlediğimiz verilere göre, 2007 yılında yüzde 8'e yaklaşan bir ihracat payı sahibi İngiltere'nin 2008 yılında yüzde 3'lük paya kadar gerilediği görülüyor.Türkiye'nin 2008'de en fazla ihracat yaptığı ülke sıralamasında 8. sırada yer alan İngiltere 2007 yılında yüzde 10'luk pay oranıyla en çok ihracat yaptığımız ikinci ülke olmuştu.Türk-İngiliz İş Konseyi düşüşü mercek altına alıyorDEİK Türk-İngiliz İş Konseyi, İngiltere'ye yapılan ihracattaki keskin düşüşün nelerden kaynaklandığını belirlemek için önümüzdeki günlerde kapsamlı bir toplantı yapmayı planlıyor. Türk-İngiliz İş Konseyi Başkanı Metin Mansur, Ekonews'e yaptığı açıklamada global mali krizin bu düşüşte büyük payı olduğunu ancak diğer faktörlerin de derinlemesine inceleneceğini kaydetti. Mansur, ‘İngiltere'ye yapılan ihracattaki keskin düşüşün nedenlerini DEİK çatısı altında düzenleyeceğimiz bir toplantıda ele alacağız. Sorunun döviz kurundan mı yoksa başka nedenlerden mi kaynaklandığını ve hangi sektörlerdeki ihracatlarda ciddi düşüşlerin yaşandığını belirleyecek geniş kapsamlı bir araştırma yapacağız' dedi.