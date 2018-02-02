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Spor

İngiltere'ye gitti, Fransa'ya uçtu, havalimanında bekledi, tekrar gitti; N'Diaye imzayı son anda atabildi!

İngiltere'deki çalışma izni kuralları sorun yarattı

02 Şubat 2018 15:07

Galatasaray’a 16 milyon Euro kazandırarak Stoke City’nin yolunu tutan Badou N’Diaye’nin transferi zorlukla gerçekleşti. Stoke City, futbolcunun çalışma iznini çıkarmak için 10 saat mesai harcadı. Çalışma izniyle ilgili İngiltere’deki mevcut kurallar transferin son anda gerçekleşmesine neden oldu.

Son ana kadar çalışma iznini çıkarmakla uğraşan Stoke City ve N’Diaye, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala transferi gerçekleştirdi. Milliyet gazetesinin haberine göre; ilk olarak, futbolcunun Senegal milli takımındaki son 2 yıllık süreleri tutmadığı için yoğun bir çaba harcandı. Sağlık kontrolü için normal bir vize ile İngiltere’ye giriş yapan 27 yaşındaki oyuncu, çalışma vizesi için girdi-çıktı yapmak durumunda kaldı. Oyuncu bunun için önce Manchester Havalimanı’ndan Paris’e uçtu. Burada bir süre bekleyen N’Diaye, onay konusunda adımlar atılınca tekrardan Manchester’a dönüş yaptı. Taraflar transfer döneminin bitimine 2 saat kala imzaları atabildi.

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